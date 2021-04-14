Survivor’da kim elendi? 13 Nisan SMS oy sıralaması ile dün gece Survivor’da kim elendi, kim gitti? Adaya veda eden flaş isim

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde yarışmacılar için oldukça önemli yeri olan iletişim ödülü oyununa ve sonrasında gecenin en önemli noktası olan eleme konseyi heyecanına sahne oldu. Geçen hafta boyunca dokunulmazlık oyunu sonuçları ve ada konseyinde yapılan oylamalar sonucunda Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme potasına gönderilmişti. Bu geceki eleme konseyinde Survivor 14. Hafta SMS oyalaması sonuçlarıyla düğüm çözülecek ve adaya veda eden isim belli olacak.

SON DAKİKA - SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 14. HAFTA SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya hangi ismin veda ettiğiyle ilgili son dakika detayları şöyle;