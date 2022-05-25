Giriş Tarihi: 25.05.2022 08:47
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
09:07
Survivor'dan elenen Sude'nin kardeşi bakın kim çıktı! Güzellikte ablasını bile geçti
Survivor All Star 2022'da hem performansı hem de güzelliği ile dikkatleri çeken Sude Burcu hayallerine veda etti. Berkan, Ayşe, Hikmet'in olduğu potada Sude elendi. Mert Öcal ile yaşadığı aşkla bilinen Sude, merak edilen yarışmacılardan biri. Survivor'dan elenen Sude Burcu'nun kız kardeşi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. Simge Burcu için 'Yakında ablasını bile geçer' yorumları yapıldı. İşte Survivor Sude'nin tekvandocu kız kardeşi Simge Burcu'nun dudak uçuklatan pozları...