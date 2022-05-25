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Giriş Tarihi: 25.05.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:07

Survivor'dan elenen Sude'nin kardeşi bakın kim çıktı! Güzellikte ablasını bile geçti

Survivor All Star 2022'da hem performansı hem de güzelliği ile dikkatleri çeken Sude Burcu hayallerine veda etti. Berkan, Ayşe, Hikmet'in olduğu potada Sude elendi. Mert Öcal ile yaşadığı aşkla bilinen Sude, merak edilen yarışmacılardan biri. Survivor'dan elenen Sude Burcu'nun kız kardeşi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. Simge Burcu için 'Yakında ablasını bile geçer' yorumları yapıldı. İşte Survivor Sude'nin tekvandocu kız kardeşi Simge Burcu'nun dudak uçuklatan pozları...

Survivor’dan elenen Sude’nin kardeşi bakın kim çıktı! Güzellikte ablasını bile geçti

Survivor'ın 24 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Berkan, Ayşe, Hikmet'in olduğu potada yarışmaya veda eden isim Sude oldu. Performansıyla iz bırakan Sude, özel hayatıyla da gündem oldu. Survivor Mert Öcal ile aşk yaşayan Sude'nin kız kardeşi cesur pozlarıyla akılları aldı.

Survivor’dan elenen Sude’nin kardeşi bakın kim çıktı! Güzellikte ablasını bile geçti

Ünlüler takımının yıldızı Sude Burcu, bir süre önce aynı yarışmadaki Mert Öcal ile gündeme gelmişti. Survivor Sude, parkurdaki başarılarının yanı sıra, oyun alanlarındaki çıkışları ile dikkatlerı üzerine çekmişti.

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Survivor’dan elenen Sude’nin kardeşi bakın kim çıktı! Güzellikte ablasını bile geçti

1996 doğumlu olan Sude Burcu, performansı kadar güzelliğiyle de çok konuşuluyor. Sude Burcu'nun kız kardeşi de kendisinden farksız değil.

Survivor’dan elenen Sude’nin kardeşi bakın kim çıktı! Güzellikte ablasını bile geçti

Sude Burcu'nun kız kardeşi Simge Burcu ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Simge Burcu, Instagram hesabından iddialı bikinili fotoğrafları paylaşırken, takipçileri 'Yakında ablasını geçer' yorumunu yaptı.

Survivor’dan elenen Sude’nin kardeşi bakın kim çıktı! Güzellikte ablasını bile geçti

İşte Survivor'dan elenen Sude Burcu'nun kız kardeşi Simge Burcu...

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