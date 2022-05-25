Survivor’dan elenen Sude’nin kardeşi bakın kim çıktı! Güzellikte ablasını bile geçti

Survivor'ın 24 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Berkan, Ayşe, Hikmet'in olduğu potada yarışmaya veda eden isim Sude oldu. Performansıyla iz bırakan Sude, özel hayatıyla da gündem oldu. Survivor Mert Öcal ile aşk yaşayan Sude'nin kız kardeşi cesur pozlarıyla akılları aldı.