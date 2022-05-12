Survivor’ın aşk bombası Ogeday ve Nisa arasındaki yaş farkı şoke etti! İşte, Survivor All Star yarışmacılarının yaşları...

Şimdilerde 13 kişiyle devam eden Survivor All Star sezonunda ilk bölümden itibaren tüm yarışmacılar performanslarıyla sezona adeta damga vurdu. Başarılı isimlerin bir arada olduğu zorlu yarışmada, parkurların yanı sıra özel hayatları, tartışmaları, kavgaları, kural bilmez tavırlarıyla her bir yarışmacı gündeme bomba gibi düştü. Ancak çoğumuz bu isimlerin yaşlarını bilmiyoruz.

İşte Survivor 2022 sezonu yarışmacılarının belki de ilk kez duyacağınız yaşları ve detaylar...