Giriş Tarihi: 14.02.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
09:44
Survivor'ın estetikli güzeliyle evlenmişti! Oyuncu Tolgahan Sayışman biricik eşi Almeda Abazi'nin yeni yaşını duygu dolu paylaşımla kutladı! "Ailemizin kraliçesi"
Ekranların sevilen yakışıklı oyuncusu Tolgahan Sayışman, 2017 yılında Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan model ve oyuncu Almeda Abazi ile dünya evine girmişti. Dillere destan düğünleriyle magazin manşetlerini süsleyen ünlü çift, 8 yıldır mutlu birlikteliklerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan başarılı oyuncu son olarak biricik eşi Almeda Abazi'nin yeni yaşını kutladı. Duygusal bir paylaşım yapan Syaışman takipçilerinden tam not aldı.