Survivor'ın estetikli güzeliyle evlenmişti! Oyuncu Tolgahan Sayışman biricik eşi Almeda Abazi'nin yeni yaşını duygu dolu paylaşımla kutladı! "Ailemizin kraliçesi"

Evlilikleri ile çok konuşulan ünlü çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı 2021 yılında ise kızları Alina'yı kucaklarına almışlardı. Mutlu aile yaşantısıyla oldukça beğenilen evli çift, yapptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.