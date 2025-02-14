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Haberler Galeri Survivor'ın estetikli güzeliyle evlenmişti! Oyuncu Tolgahan Sayışman biricik eşi Almeda Abazi'nin yeni yaşını duygu dolu paylaşımla kutladı! "Ailemizin kraliçesi"
Giriş Tarihi: 14.02.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:44

Survivor'ın estetikli güzeliyle evlenmişti! Oyuncu Tolgahan Sayışman biricik eşi Almeda Abazi'nin yeni yaşını duygu dolu paylaşımla kutladı! "Ailemizin kraliçesi"

Ekranların sevilen yakışıklı oyuncusu Tolgahan Sayışman, 2017 yılında Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan model ve oyuncu Almeda Abazi ile dünya evine girmişti. Dillere destan düğünleriyle magazin manşetlerini süsleyen ünlü çift, 8 yıldır mutlu birlikteliklerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan başarılı oyuncu son olarak biricik eşi Almeda Abazi'nin yeni yaşını kutladı. Duygusal bir paylaşım yapan Syaışman takipçilerinden tam not aldı.

Survivor’ın estetikli güzeliyle evlenmişti! Oyuncu Tolgahan Sayışman biricik eşi Almeda Abazi’nin yeni yaşını duygu dolu paylaşımla kutladı! Ailemizin kraliçesi

Başarılı oyunculuğuyla kısa sürede adını duyuran Tolgahan Sayışman, Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan ardından ise Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Almeda Abazi ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Survivor’ın estetikli güzeliyle evlenmişti! Oyuncu Tolgahan Sayışman biricik eşi Almeda Abazi’nin yeni yaşını duygu dolu paylaşımla kutladı! Ailemizin kraliçesi

Evlilikleri ile çok konuşulan ünlü çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı 2021 yılında ise kızları Alina'yı kucaklarına almışlardı. Mutlu aile yaşantısıyla oldukça beğenilen evli çift, yapptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Survivor’ın estetikli güzeliyle evlenmişti! Oyuncu Tolgahan Sayışman biricik eşi Almeda Abazi’nin yeni yaşını duygu dolu paylaşımla kutladı! Ailemizin kraliçesi

Eşiyle sık sık paylaşım yapan Sayışman, takipçilerinden birçok beğeni ve yorum alıyor.

Survivor’ın estetikli güzeliyle evlenmişti! Oyuncu Tolgahan Sayışman biricik eşi Almeda Abazi’nin yeni yaşını duygu dolu paylaşımla kutladı! Ailemizin kraliçesi

Yakışıklı oyuncu son olarak Almeda Abazi'nin 33'ncü yaşını kutladı.

Survivor’ın estetikli güzeliyle evlenmişti! Oyuncu Tolgahan Sayışman biricik eşi Almeda Abazi’nin yeni yaşını duygu dolu paylaşımla kutladı! Ailemizin kraliçesi

"AİLEMİZİN KRALİÇESİ"

Tolgahan Sayışman güzeller güzeli eşinin resmini paylaşarak, "Ailemizin kraliçesi iyi ki varsın. Yeni yaşın, yeni yılın ve birlikteliğimizin 10. yılı kutlu olsun notunu düştü.

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