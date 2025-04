Sümeyye Aydoğan ile başrolü paylaşıyorsunuz. Nasıl bir ikilisiniz?

İyi arkadaş olduk, Sümeyye çok iyi bir insan, işini önemsiyor sahipleniyor, çok iyi bir ikili olduk. Karakterler üzerine konuşuyoruz en iyisini ekrana yansıtmak için çok çalışıyoruz.

"Bana baktığınızda her şey maske..." diyor Ferhat. Sizin de var mı maskeleriniz?

Ben maskesiz biriyim, o konuda Ferhat'tan farklıyım. İçime dönük ve saklamam gereken bir hayat yaşayan biri değilim ama herkesin maskeleri vardır, her zaman her şeyi açık yaşamak insanı daha gerçek yapmaz. Bunu da bilmek gerek, aslında maskesiz olmak her şeyi açıkta yaşamak, hiçbir özelinin olmaması demek değil. Bu açık sözlülük ile patavatsızlık arasındaki fark gibi.