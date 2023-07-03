Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno 17 oldu! Zeyno Karadağlı büyüdükçe tıpkı annesi Arzu Balkan’a benzedi!

Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
15:43
Ferhunde Hanımlar dizisi ile adını duyuran başarılı oyuncu Tamer Karadağlı geçtiğimiz günlerde 56. yaşına kızının sürpriz kutlaması ile girmişti. Yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı'nın Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı da 17 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından kızının doğum gününü kutlayan Tamer Karadağlı'ya beğeni ve yorum yağdı. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu.