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Haberler Galeri Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno 17 oldu! Zeyno Karadağlı büyüdükçe tıpkı annesi Arzu Balkan'a benzedi!
Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:43

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno 17 oldu! Zeyno Karadağlı büyüdükçe tıpkı annesi Arzu Balkan'a benzedi!

Ferhunde Hanımlar dizisi ile adını duyuran başarılı oyuncu Tamer Karadağlı geçtiğimiz günlerde 56. yaşına kızının sürpriz kutlaması ile girmişti. Yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı'nın Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı da 17 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından kızının doğum gününü kutlayan Tamer Karadağlı'ya beğeni ve yorum yağdı. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu.

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno 17 oldu! Zeyno Karadağlı büyüdükçe tıpkı annesi Arzu Balkan’a benzedi!

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Tamer Karadağlı kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı nostalji kare ile kutladı.

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno 17 oldu! Zeyno Karadağlı büyüdükçe tıpkı annesi Arzu Balkan’a benzedi!

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı büyüdü.

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Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno 17 oldu! Zeyno Karadağlı büyüdükçe tıpkı annesi Arzu Balkan’a benzedi!

Tamer Karadağlı geçtiğimiz günlerde 56. yaşına kızının sürpriz kutlaması ile girmişti. Yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı'nın Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı da 17 yaşına bastı.

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno 17 oldu! Zeyno Karadağlı büyüdükçe tıpkı annesi Arzu Balkan’a benzedi!

Sosyal medya hesabından kızının doğum gününü kutlayan Tamer Karadağlı'ya beğeni ve yorum yağdı. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno 17 oldu! Zeyno Karadağlı büyüdükçe tıpkı annesi Arzu Balkan’a benzedi!

Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu.

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