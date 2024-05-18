Giriş Tarihi: 18.05.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
15:55
Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno güzelliği ve yeteneğiyle büyüledi! 17 yaşındaki Zeyno Karadağlı'nın annesi güzel oyuncu...
Son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve seslendirme sanatçısı olarak da yıllar içinde pek çok başarılı projede yer aldı. 56 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın özel hayatı sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı da ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına basan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Annesi Arzu Balkan ile pozunu görenler Zeyno'yu annesine çok benzetirken yorumlarda 'tıpkı babası' diyen de oldu... İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno...