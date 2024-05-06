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Haberler Galeri Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno güzelliği ve yeteneğiyle hayran bıraktı! 17 yaşındaki Zeyno Karadağlı'nın annesi güzel oyuncu...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 10:04

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno güzelliği ve yeteneğiyle hayran bıraktı! 17 yaşındaki Zeyno Karadağlı'nın annesi güzel oyuncu...

Son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve seslendirme sanatçısı olarak da yıllar içinde pek çok başarılı projede yer aldı. 56 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın özel hayatı sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı da ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına basan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Annesi Arzu Balkan ile pozunu görenler Zeyno'yu annesine çok benzetirken yorumlarda 'tıpkı babası' diyen de oldu... İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno...

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno güzelliği ve yeteneğiyle hayran bıraktı! 17 yaşındaki Zeyno Karadağlı’nın annesi güzel oyuncu...

56 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı şimdilerde 17 yaşında çok yetenekli bir genç kız.

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno güzelliği ve yeteneğiyle hayran bıraktı! 17 yaşındaki Zeyno Karadağlı’nın annesi güzel oyuncu...

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Tamer Karadağlı son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Tamer Karadağlı'nın özel hayatı da hayranlarının mrkajında...

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Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno güzelliği ve yeteneğiyle hayran bıraktı! 17 yaşındaki Zeyno Karadağlı’nın annesi güzel oyuncu...

Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına basan kızı Zeyno Karadağlı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostalji kare ile kutlayan Tamer Karadağlı ilgi odağı olmuştu...

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno güzelliği ve yeteneğiyle hayran bıraktı! 17 yaşındaki Zeyno Karadağlı’nın annesi güzel oyuncu...

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı büyüdü.

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno güzelliği ve yeteneğiyle hayran bıraktı! 17 yaşındaki Zeyno Karadağlı’nın annesi güzel oyuncu...

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.

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