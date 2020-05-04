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Haberler Galeri Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı yazar oldu! Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı'yı gururlandırdı...

'nın kızı yazar oldu! Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı'yı gururlandırdı...

'nın oyuncu ile evliliğinden olan kızı büyüdü. Tamer Karadağlı'nın 14 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı, anne ve babasını gururlandırdı. Zeyno Karadağlı, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkardığı 24 Saat adlı gazetede köşe yazısı yazmaya başladı. Tamer Karadağlı kızı Zeyno'nun yazısını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 10:38
Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı yazar oldu! Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı'yı gururlandırdı...

'nın oyuncu ile evliliğinden olan kızı büyüdü. Tamer Karadağlı'nın 14 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı, anne ve babasını gururlandırdı.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı yazar oldu! Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı'yı gururlandırdı...

Sosyal medya hesabından kızı Zeyno ile sık sık paylaşımlarda bulunan yakışıklı oyuncu bu kez kızının başarısını hayranlarıyla paylaştı.

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Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı yazar oldu! Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı'yı gururlandırdı...

'nın kızı , Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkardığı 24 Saat adlı gazetede köşe yazısı yazmaya başladı.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı yazar oldu! Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı'yı gururlandırdı...

kızı Zeyno'nun yazısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı yazar oldu! Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı'yı gururlandırdı...

paylaşımına "Gazeteciler Cemiyetinin çıkarttığı 24 saat gazetesinde Zeyno'nun yazısı yayınlandı. Ne kadar güzel ifade etmiş.." notunu düştü.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı yazar oldu! Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı'yı gururlandırdı...

'nın paylaşımına sanatçı dostlarından da övgü dolu yorumlar geldi...

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı yazar oldu! Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı'yı gururlandırdı...
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