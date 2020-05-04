Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı yazar oldu! Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı'yı gururlandırdı...

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı büyüdü. Tamer Karadağlı'nın 14 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı, anne ve babasını gururlandırdı. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkardığı 24 Saat adlı gazetede köşe yazısı yazmaya başladı. Tamer Karadağlı kızı Zeyno'nun yazısını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı...
Giriş Tarihi: 04.05.2020
10:29
Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
10:38
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