Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno şimdilerde 17 yaşında! Annesi de oyuncu olan Zeyno Karadağlı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Tamer Karadağlı son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Tamer Karadağlı'nın özel hayatı da hayranlarının mrkajında... Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına basan kızı Zeyno Karadağlı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostalji kare ile kutlayan Tamer Karadağlı ilgi odağı olmuştu...