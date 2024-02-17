Giriş Tarihi: 17.02.2024 06:48
Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno şimdilerde 17 yaşında! Kimi oyuncu annesi Arzu Balkan'a kimi babasına benzetti!
Ferhunde Hanımlar dizisi ile adını duyuran başarılı oyuncu Tamer Karadağlı son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve seslendirme sanatçısı da olan Karadağlı, yıllar içinde pek çok başarılı projede yer aldı. 56 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın özel hayatı sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı da ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına basan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu. İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno...