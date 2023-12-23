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Haberler Galeri Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno şimdilerde 17 yaşında! Zeyno Karadağlı'yı kimi annesi Arzu Balkan'a benzetti kimi Tamer Karadağlı'ya...
Giriş Tarihi: 23.12.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 07:08

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno şimdilerde 17 yaşında! Zeyno Karadağlı'yı kimi annesi Arzu Balkan'a benzetti kimi Tamer Karadağlı'ya...

Ferhunde Hanımlar dizisi ile adını duyuran başarılı oyuncu Tamer Karadağlı son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve seslendirme sanatçısı da olan Karadağlı, yıllar içinde pek çok başarılı projede yer aldı. 56 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın özel hayatı sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı da ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına basan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu. İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno...

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno şimdilerde 17 yaşında! Zeyno Karadağlı’yı kimi annesi Arzu Balkan’a benzetti kimi Tamer Karadağlı’ya...

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Tamer Karadağlı son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Tamer Karadağlı'nın özel hayatı da hayranlarının mrkajında... Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına basan kızı Zeyno Karadağlı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostalji kare ile kutlayan Tamer Karadağlı ilgi odağı olmuştu...

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno şimdilerde 17 yaşında! Zeyno Karadağlı’yı kimi annesi Arzu Balkan’a benzetti kimi Tamer Karadağlı’ya...

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı büyüdü.

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Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno şimdilerde 17 yaşında! Zeyno Karadağlı’yı kimi annesi Arzu Balkan’a benzetti kimi Tamer Karadağlı’ya...

56 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı şimdilerde 17 yaşında çok yetenekli bir genç kız.

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno şimdilerde 17 yaşında! Zeyno Karadağlı’yı kimi annesi Arzu Balkan’a benzetti kimi Tamer Karadağlı’ya...

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno şimdilerde 17 yaşında! Zeyno Karadağlı’yı kimi annesi Arzu Balkan’a benzetti kimi Tamer Karadağlı’ya...

Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu.

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