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Haberler Galeri Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun 10 parmağında 10 marifet! 17 yaşındaki Zeyno'yu kimi babasına benzetti kimi annesine!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:26

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun 10 parmağında 10 marifet! 17 yaşındaki Zeyno'yu kimi babasına benzetti kimi annesine!

Başarılı projelerin sevilen isimlerinden Tamer Karadağlı son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve seslendirme sanatçısı da olan Tamer Karadağlı, Ferhunde Hanımlar dizisi ile adını duyurmuş daha sonra Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u olarak kariyerinde zirveyi görmüştü. 56 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Son olarak Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına basan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu. İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno...

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno’nun 10 parmağında 10 marifet! 17 yaşındaki Zeyno’yu kimi babasına benzetti kimi annesine!
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Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno’nun 10 parmağında 10 marifet! 17 yaşındaki Zeyno’yu kimi babasına benzetti kimi annesine!

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Tamer Karadağlı son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Tamer Karadağlı'nın özel hayatı da hayranlarının mrkajında... Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına basan kızı Zeyno Karadağlı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostalji kare ile kutlayan Tamer Karadağlı ilgi odağı olmuştu...

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Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno’nun 10 parmağında 10 marifet! 17 yaşındaki Zeyno’yu kimi babasına benzetti kimi annesine!

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı büyüdü.

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno’nun 10 parmağında 10 marifet! 17 yaşındaki Zeyno’yu kimi babasına benzetti kimi annesine!

56 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı şimdilerde 17 yaşında çok yetenekli bir genç kız.

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno’nun 10 parmağında 10 marifet! 17 yaşındaki Zeyno’yu kimi babasına benzetti kimi annesine!

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.

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