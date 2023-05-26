Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tamer Karadağlı'ya kızı Zeyno'dan sürpriz doğum günü kutlaması! Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun güzelliği dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 11:33

Tamer Karadağlı'ya kızı Zeyno'dan sürpriz doğum günü kutlaması! Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun güzelliği dikkat çekti...

Ferhunde Hanımlar dizisi ile adını duyuran başarılı oyuncu Tamer Karadağlı 56. yaşına son olarak yer aldığı "Serhat" dizisinden oyuncu arkadaşları ve kızı Zeyno Karadağlı ile girdi. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı ve dostları bir mekanda sanatçıya sürpriz kutlama düzenledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımda ilk defa sürpriz doğum günü yaşadım... Teşekkür ederim." diyen Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun güzelliği de dikkat çekti. İşte Tamer Karadağlı'nın doğum günü karesi ve kızı Zeyno Karadağlı'nın son hali...

Tamer Karadağlı’ya kızı Zeyno’dan sürpriz doğum günü kutlaması! Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno’nun güzelliği dikkat çekti...

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Tamer Karadağlı yeni yaşını kızı ve dostlarıyla kutladı. Tamer Karadağlı'nın doğum günü karesine kızı Zeyno'nun güzelliği damga vurdu.

Tamer Karadağlı’ya kızı Zeyno’dan sürpriz doğum günü kutlaması! Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno’nun güzelliği dikkat çekti...

Ferhunde Hanımlar dizisi ile adını duyuran başarılı oyuncu Tamer Karadağlı 56. yaşına son olarak yer aldığı "Serhat" dizisinden oyuncu arkadaşları ve kızı Zeyno Karadağlı ile girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tamer Karadağlı’ya kızı Zeyno’dan sürpriz doğum günü kutlaması! Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno’nun güzelliği dikkat çekti...

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı ve dostları bir mekanda sanatçıya sürpriz kutlama düzenledi. Karadağlı, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımda ilk defa sürpriz doğum günü yaşadım... Teşekkür ederim." dedi.

Tamer Karadağlı’ya kızı Zeyno’dan sürpriz doğum günü kutlaması! Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno’nun güzelliği dikkat çekti...

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı büyüdü.

Tamer Karadağlı’ya kızı Zeyno’dan sürpriz doğum günü kutlaması! Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno’nun güzelliği dikkat çekti...

16 yaşındaki Zeyno Karadağlı Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi.

SON DAKİKA