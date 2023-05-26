Tamer Karadağlı’ya kızı Zeyno’dan sürpriz doğum günü kutlaması! Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno’nun güzelliği dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 26.05.2023 11:22
Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
11:33
Ferhunde Hanımlar dizisi ile adını duyuran başarılı oyuncu Tamer Karadağlı 56. yaşına son olarak yer aldığı "Serhat" dizisinden oyuncu arkadaşları ve kızı Zeyno Karadağlı ile girdi. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı ve dostları bir mekanda sanatçıya sürpriz kutlama düzenledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımda ilk defa sürpriz doğum günü yaşadım... Teşekkür ederim." diyen Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun güzelliği de dikkat çekti. İşte Tamer Karadağlı'nın doğum günü karesi ve kızı Zeyno Karadağlı'nın son hali...