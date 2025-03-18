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Haberler Galeri Tanyeli’nin acı dolu hayata tutunma hikayesi herkesi hüzünlendirmişti! İşte ünlü oryantalin bilinmeyenleri...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 00:01 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 00:01

Tanyeli’nin acı dolu hayata tutunma hikayesi herkesi hüzünlendirmişti! İşte ünlü oryantalin bilinmeyenleri...

Danslarıyla bir döneme damga vuran ünlü oryantal Tanyeli, 2,5 yıldır tedavi gördüğü pankreas kanserine yenildi. Ünlü oryantal Tanyeli'nin bu süreçte en büyük destekçisi eşi İlker Sünnili oldu. Peki ünlü oryantalin zorluklar içinde geçen hayat mücadelesini hiç duymuş muydunuz? İşte ünlü sanatçının hayatıyla ilgili bilinmeyenler!

Tanyeli’nin acı dolu hayata tutunma hikayesi herkesi hüzünlendirmişti! İşte ünlü oryantalin bilinmeyenleri...

Herkes, her zaman onun gibi dans etmek istedi… Hem tarzıyla, hem de danslarıyla hep ilgi toplayan ünlü isimlerden biriydi Tanyeli

Tanyeli’nin acı dolu hayata tutunma hikayesi herkesi hüzünlendirmişti! İşte ünlü oryantalin bilinmeyenleri...

KÖTÜ HABERLE SARSILMIŞTI

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya düştü. Ancak çok geçmeden Tanyeli kötü haberle adeta sarsıldı.

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Tanyeli’nin acı dolu hayata tutunma hikayesi herkesi hüzünlendirmişti! İşte ünlü oryantalin bilinmeyenleri...

EŞİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli'nin tedavi süreci devam ediyor. Tanyeli'nin zorlu sürecinde en büyük destekçisi ise hiç kuşkusuz eşi İlker Sünnili oldu.

Tanyeli’nin acı dolu hayata tutunma hikayesi herkesi hüzünlendirmişti! İşte ünlü oryantalin bilinmeyenleri...

HAYAT HİKAYESİYLE HÜZÜNLENDİRDİ

Peki ünlü sanatçının filmleri aratmayan hayat hikayesini daha önce duymuş muydunuz?

Tanyeli’nin acı dolu hayata tutunma hikayesi herkesi hüzünlendirmişti! İşte ünlü oryantalin bilinmeyenleri...

ASIL ADI NE? ÇOCUKLUK YILLARINI ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDA GEÇİRMEK ZORUNDA KALDI

Ünlü oryantal Tanyeli'nin asıl adı Öznur Kral olarak biliniyor. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli'nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağıldı ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kaldı. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya geldi.