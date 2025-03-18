Giriş Tarihi: 18.03.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
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Tanyeli’nin acı dolu hayata tutunma hikayesi herkesi hüzünlendirmişti! İşte ünlü oryantalin bilinmeyenleri...
Danslarıyla bir döneme damga vuran ünlü oryantal Tanyeli, 2,5 yıldır tedavi gördüğü pankreas kanserine yenildi. Ünlü oryantal Tanyeli'nin bu süreçte en büyük destekçisi eşi İlker Sünnili oldu. Peki ünlü oryantalin zorluklar içinde geçen hayat mücadelesini hiç duymuş muydunuz? İşte ünlü sanatçının hayatıyla ilgili bilinmeyenler!