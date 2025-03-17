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Haberler Galeri Tanyeli'nin son sağlık durumu nasıl? Oğlundan ve eşinden peş peşe açıklama geldi: "En kısa sürede..."
Giriş Tarihi: 17.03.2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 08:36

Tanyeli'nin son sağlık durumu nasıl? Oğlundan ve eşinden peş peşe açıklama geldi: "En kısa sürede..."

Pankreas kanseri olduğunu tesadüfen öğrenen Tanyeli, uzun süredir bu zorlu hastalıkla mücadele ediyor. Son günlerde sosyal medyada sessizliğe bürünmesi, takipçilerini endişelendirirken, dört gün önce entübe edildiği haberi sevenlerini derinden sarsmıştı. Sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi umut verirken, ardından çıkan ölüm haberleri büyük bir kafa karışıklığı yaratmıştı. Ancak Tanyeli'nin oğlu ve eşi, bu söylentilere karşı peş peşe açıklamalar yaptı...

Tanyeli’nin son sağlık durumu nasıl? Oğlundan ve eşinden peş peşe açıklama geldi: En kısa sürede...

Bir döneme damga vuran efsane dansçı Tanyeli, karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Uzun süredir tedavi gören 54 yaşındaki Tanyeli'den kötü haber geldi.

Tanyeli’nin son sağlık durumu nasıl? Oğlundan ve eşinden peş peşe açıklama geldi: En kısa sürede...

Tanyeli'nin bir süredir sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmaması sevenlerini korkutmuştu.

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Tanyeli’nin son sağlık durumu nasıl? Oğlundan ve eşinden peş peşe açıklama geldi: En kısa sürede...

Sevenlerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışan Tanyeli, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmeyi ihmal etmiyordu.

Tanyeli’nin son sağlık durumu nasıl? Oğlundan ve eşinden peş peşe açıklama geldi: En kısa sürede...

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

2,5 senedir hastalıkla mücadele eden ve durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edilmişti.

Tanyeli’nin son sağlık durumu nasıl? Oğlundan ve eşinden peş peşe açıklama geldi: En kısa sürede...

UMUTLANDIRAN HABER GELDİ!
2. Sayfa'nın haberine göre Tanyeli'den hayranlarını umutlandıracak bir haber geldi. Tansiyon değerlerindeki iyiye gidiş hem doktorların hem de ailesinin yüzünü güldürdü.