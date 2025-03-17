Giriş Tarihi: 17.03.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
08:36
Tanyeli'nin son sağlık durumu nasıl? Oğlundan ve eşinden peş peşe açıklama geldi: "En kısa sürede..."
Pankreas kanseri olduğunu tesadüfen öğrenen Tanyeli, uzun süredir bu zorlu hastalıkla mücadele ediyor. Son günlerde sosyal medyada sessizliğe bürünmesi, takipçilerini endişelendirirken, dört gün önce entübe edildiği haberi sevenlerini derinden sarsmıştı. Sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi umut verirken, ardından çıkan ölüm haberleri büyük bir kafa karışıklığı yaratmıştı. Ancak Tanyeli'nin oğlu ve eşi, bu söylentilere karşı peş peşe açıklamalar yaptı...