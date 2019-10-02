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  • Tarık Ünlüoğlu'nun eşi de çok ünlü bir oyuncu! İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile evlilik hikayeleri...

'nun eşi de çok ünlü bir oyuncu! İşte ile evlilik hikayeleri...

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden yakalandığı sonucu hayatını kaybetti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da olarak izlediğimiz Tarık Ünlüoğlu akciğer rahatsızlığı yüzünden uzun bir suredir tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Ardında bir eş bir kız evladı ve onu çok seven milyonlarca insan bırakan Tarık Ünlüoğlu 61 yaşındaydı. Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini alan oyuncu arkadaşları usta sanatçıya veda ailesine başsağlığı mesajları yayınladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden rahatsızlığı nedeni ile ani bir şekilde ayrılan Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüne set arkadaşları inanamadı. ile hastaneye akın eden dostları usta oyuncunun kendi gibi oyuncu eşi 'a başsağlığı diledi. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ilk eşinden olan bir de Zeynep adında kızı var. Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi Gülenay Kalkan, tiyatro oyuncusu. Tarık Ünlüoğlu 12 yıl süren ilk evliliğini bitirdikten sonra 1988 yılından itibaren Gülenay Kalkan ile birlikte yaşamaya başladı. Tarık Ünlüoğlu ve Gülenay Kalkan 25 yıl birlikte yaşadıktan sonra 14 Şubat sevgililer gününde Berlin'de evlendiler İşte ve hikayeleri...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 15:49
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi de çok ünlü bir oyuncu! İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile evlilik hikayeleri...

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden yakalandığı sonucu hayatını kaybetti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da olarak izlediğimiz Tarık Ünlüoğlu akciğer rahatsızlığı yüzünden uzun bir suredir tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Ardında bir eş bir kız evladı ve onu çok seven milyonlarca insan bırakan Tarık Ünlüoğlu 61 yaşındaydı. Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini alan oyuncu arkadaşları usta sanatçıya veda ailesine başsağlığı mesajları yayınladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden rahatsızlığı nedeni ile ani bir şekilde ayrılan Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüne set arkadaşları inanamadı. ile hastaneye akın eden dostları usta oyuncunun kendi gibi oyuncu eşi 'a başsağlığı diledi. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ilk eşinden olan bir de Zeynep adında kızı var. Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi Gülenay Kalkan, tiyatro oyuncusu. Tarık Ünlüoğlu 12 yıl süren ilk evliliğini bitirdikten sonra 1988 yılından itibaren Gülenay Kalkan ile birlikte yaşamaya başladı. Tarık Ünlüoğlu ve Gülenay Kalkan 25 yıl birlikte yaşadıktan sonra 14 Şubat sevgililer gününde Berlin'de evlendiler İşte ve hikayeleri...

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi de çok ünlü bir oyuncu! İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile evlilik hikayeleri...

Diziden apar topar ayrılmıştı

hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu tedavi sürecine başlamıştı. Eşi o zaman şu bilgileri vermişti: "Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık'ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık, atlattı çok şükür".

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Tarık Ünlüoğlu'nun eşi de çok ünlü bir oyuncu! İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile evlilik hikayeleri...

Keyfim yerinde

Usta oyuncu , geçtiğimiz yılbaşında da her şeyin yolunda olduğunu söylemişti. Ünlüoğlu, "Son tetkikler yapılacak. Ama gayet sağlıklıyım ve keyfim yerinde. Bir sorun yok" demişti.

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi de çok ünlü bir oyuncu! İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile evlilik hikayeleri...

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Eşleri ve çocukları

, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olan Tarık Ünlüoğlu Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ardından Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yapan Tarık Ünlüoğlu iki kez evlilik yaptı. İlk eşinden bir kızı oldu. İkinci eşi ile 2013 yılında evlendi.

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi de çok ünlü bir oyuncu! İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile evlilik hikayeleri...

Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi Gülenay Kalkan kimdir?

1959 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen 'nun ikinci eşi , tiyatro oyuncusu. Tarık Ünlüoğlu 12 yıl süren ilk evliliğini bitirdikten sonra 1988 yılından itibaren Gülenay Kalkan ile birlikte yaşamaya başladı. Tarık Ünlüoğlu ve Gülenay Kalkan 25 yıl birlikte yaşadıktan sonra 14 Şubat sevgililer gününde Berlin'de evlendiler.

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi de çok ünlü bir oyuncu! İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile evlilik hikayeleri...

Evli olmadıklarını 15 yıl sonra öğrendiler

eşi ile olan evliliklerini şöyle anlatmıştı:
-"25 yıldır beraberiz Tarık ile. 15 yıl önce 1998'de teknede Kos açıklarındaydık ve kaptan Mehmet Aslantuğ'du. "Kaptan, nikah kıyar" dediler. Mehmet kıydı bizim nikahımızı. Yıllar sonra bir alım-satım konusuyla alakalı bir şey oldu. Dediler ki "Siz evli değilsiniz, nikahınız geçerli değil". Biz de hiç üzerine düşmediğimiz için nereden bilelim. 15 Şubat'ta Berlin'de evlendik."

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi de çok ünlü bir oyuncu! İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile evlilik hikayeleri...

Tarık Ünlüoğlu'nun bilinmeyen ilk eşi

Usta sanatçının tek çocuğunun annesi 11 yıl evli kaldığı ilk eşi. verdiği röportajların hiç birinde onun ismini anmamış. Haliyle kamuoyunda ilk eş tam bir muamma. Kızı 2012 yılında Umur Kırca ile evlendiğinde de ilk eş düğünde yer almamıştı. Tarık Ünlüoğlu o dönem sevgilisi olan ikinci eşi ile nikahta bulunmuştu.

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