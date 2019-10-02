Tarık Ünlüoğlu'nun eşi de çok ünlü bir oyuncu! İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile evlilik hikayeleri...

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Tarık Ünlüoğlu yakalandığı akciğer kanseri sonucu hayatını kaybetti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Bey olarak izlediğimiz Tarık Ünlüoğlu akciğer rahatsızlığı yüzünden uzun bir suredir tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Ardında bir eş bir kız evladı ve onu çok seven milyonlarca insan bırakan Tarık Ünlüoğlu 61 yaşındaydı. Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini alan oyuncu arkadaşları usta sanatçıya veda ailesine başsağlığı mesajları yayınladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden rahatsızlığı nedeni ile ani bir şekilde ayrılan Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüne set arkadaşları inanamadı. Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü ile hastaneye akın eden dostları usta oyuncunun kendi gibi oyuncu eşi Gülenay Kalkan'a başsağlığı diledi. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ilk eşinden olan bir de Zeynep adında kızı var. Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi Gülenay Kalkan, tiyatro oyuncusu. Tarık Ünlüoğlu 12 yıl süren ilk evliliğini bitirdikten sonra 1988 yılından itibaren Gülenay Kalkan ile birlikte yaşamaya başladı. Tarık Ünlüoğlu ve Gülenay Kalkan 25 yıl birlikte yaşadıktan sonra 14 Şubat sevgililer gününde Berlin'de evlendiler İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ve hikayeleri...