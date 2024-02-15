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Haberler Galeri Tasını tarağını topladı! Alp Kırşan’ın yeni adresi bakın neresi oldu! İstanbul’u terk etmiş 10 yıl Bodrum’da 1 yıl Antalya’da yaşamıştı şimdi ise…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:48

Tasını tarağını topladı! Alp Kırşan’ın yeni adresi bakın neresi oldu! İstanbul’u terk etmiş 10 yıl Bodrum’da 1 yıl Antalya’da yaşamıştı şimdi ise…

2014 yılında Zeynep Kırşan ile nikah masasına oturan Alp Kırşan, ekranlara ara vermekle kalmadı; uzun süre yaşadığı İstanbul'a da veda etti. Alp Kırşan tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti… Radikal bir karar alıp taşınan Alp Kırşan, mutlu ailesiyle sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapıyor. İşte Alp Kırşan'ı yeni hayatı…

Tasını tarağını topladı! Alp Kırşan’ın yeni adresi bakın neresi oldu! İstanbul’u terk etmiş 10 yıl Bodrum’da 1 yıl Antalya’da yaşamıştı şimdi ise…

Kırşan, 2013 yılında her şeyi ardında bırakarak ailesi ile birlikte Bodrum'a yerleşti. 10 yıl Bodrum, bir yıl da Antalya'da yaşayan çift son olarak Alp Kırşan'ın memleketi İzmir'de karar kıldı.

Tasını tarağını topladı! Alp Kırşan’ın yeni adresi bakın neresi oldu! İstanbul’u terk etmiş 10 yıl Bodrum’da 1 yıl Antalya’da yaşamıştı şimdi ise…

2014 yılında Zeynep Kırşan ile nikah masasına oturan Alp Kırşan, ekranlara ara vermekle kalmadı; uzun süre yaşadığı İstanbul'a da veda etti.

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Tasını tarağını topladı! Alp Kırşan’ın yeni adresi bakın neresi oldu! İstanbul’u terk etmiş 10 yıl Bodrum’da 1 yıl Antalya’da yaşamıştı şimdi ise…

Yıllar önce İstanbul'u terk eden ünlü çift 10 yıl Bodrum, 1 yıl Antalya'da yaşadıktan sonra rotayı İzmir'e çevirdi.

Tasını tarağını topladı! Alp Kırşan’ın yeni adresi bakın neresi oldu! İstanbul’u terk etmiş 10 yıl Bodrum’da 1 yıl Antalya’da yaşamıştı şimdi ise…

Çift, Karşıyaka'ya taşınmadan önce satın aldıkları evi baştan sona restore ettirdi.

Tasını tarağını topladı! Alp Kırşan’ın yeni adresi bakın neresi oldu! İstanbul’u terk etmiş 10 yıl Bodrum’da 1 yıl Antalya’da yaşamıştı şimdi ise…

Alp Kırşan, bahçe içindeki tek katlı müstakil evin her detayıyla birebir ilgilendi.

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