Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
10:48
Tasını tarağını topladı! Alp Kırşan’ın yeni adresi bakın neresi oldu! İstanbul’u terk etmiş 10 yıl Bodrum’da 1 yıl Antalya’da yaşamıştı şimdi ise…
2014 yılında Zeynep Kırşan ile nikah masasına oturan Alp Kırşan, ekranlara ara vermekle kalmadı; uzun süre yaşadığı İstanbul'a da veda etti. Alp Kırşan tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti… Radikal bir karar alıp taşınan Alp Kırşan, mutlu ailesiyle sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapıyor. İşte Alp Kırşan'ı yeni hayatı…