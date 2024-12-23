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Haberler Galeri Tatilden döner dönmez birlikte kamera karşısına geçtiler! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aşk dolu set pozu!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:35

Tatilden döner dönmez birlikte kamera karşısına geçtiler! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aşk dolu set pozu!

Yer aldıkları projelerin yanı sıra aile hayatlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde ailece Colmar tatiline çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, tatilden döner dönmez işlerin başına geçti. Ünlü çift, birlikte yer aldıkları bir projeden fotoğraf paylaştı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşk dolu o set pozu!

Tatilden döner dönmez birlikte kamera karşısına geçtiler! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aşk dolu set pozu!

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve fahriye Evcen dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

Tatilden döner dönmez birlikte kamera karşısına geçtiler! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aşk dolu set pozu!

TATİLDEN PAYLAŞIMLARI İLGİ TOPLADI

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Fahriye Evcen, ailece gittikleri Colmar tatilinden paylaşımlarıyla da ilgi topladı.

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Tatilden döner dönmez birlikte kamera karşısına geçtiler! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aşk dolu set pozu!

TATİLDEN DÖNER DÖNMEZ İŞBAŞI YAPTILAR

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, tatilden döner dönmez işlerin başına geçti.

Tatilden döner dönmez birlikte kamera karşısına geçtiler! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aşk dolu set pozu!

PROJEDEN BİRLİKTE FOTOĞRAF

Ünlü çift, birlikte yer aldıkları bir projeden fotoğraf paylaştı.

Tatilden döner dönmez birlikte kamera karşısına geçtiler! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aşk dolu set pozu!

AŞK DOLU SET POZU!

İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşk dolu o set pozu!

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