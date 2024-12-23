Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
10:35
Tatilden döner dönmez birlikte kamera karşısına geçtiler! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten aşk dolu set pozu!
Yer aldıkları projelerin yanı sıra aile hayatlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde ailece Colmar tatiline çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, tatilden döner dönmez işlerin başına geçti. Ünlü çift, birlikte yer aldıkları bir projeden fotoğraf paylaştı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşk dolu o set pozu!