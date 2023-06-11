Giriş Tarihi: 11.06.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 16:04

Tatile doymuyor! Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle kayalıklarda poz verdi! Rıza Kocaoğlu'nun yorumu dikkat çekti

Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Instagram'da 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya tatil sezonunu bir açtı pir açtı. Bikinili pozlarını ardı ardına paylaşan Serenay Sarıkaya son olarak beyazlar içinde yaktı geçti. Olaylı aşk hayatından sonra kariyerinde yeniden zirveyi gören Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle hayranlarını mest etti. Kayalıklarda poz veren Serenay Sarıkaya'nın fit haline övgüler yağarken oyuncuya "Serenay aurası diye bir şey var" yorumları geldi. İşte alev emojileri yağan Serenay Sarıkaya'nın yeni bikinili pozları...