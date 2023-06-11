Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tatile doymuyor! Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle kayalıklarda poz verdi! Rıza Kocaoğlu'nun yorumu dikkat çekti
Giriş Tarihi: 11.06.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 16:04

Tatile doymuyor! Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle kayalıklarda poz verdi! Rıza Kocaoğlu'nun yorumu dikkat çekti

Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Instagram'da 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya tatil sezonunu bir açtı pir açtı. Bikinili pozlarını ardı ardına paylaşan Serenay Sarıkaya son olarak beyazlar içinde yaktı geçti. Olaylı aşk hayatından sonra kariyerinde yeniden zirveyi gören Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle hayranlarını mest etti. Kayalıklarda poz veren Serenay Sarıkaya'nın fit haline övgüler yağarken oyuncuya "Serenay aurası diye bir şey var" yorumları geldi. İşte alev emojileri yağan Serenay Sarıkaya'nın yeni bikinili pozları...

Tatile doymuyor! Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle kayalıklarda poz verdi! Rıza Kocaoğlu’nun yorumu dikkat çekti

Dizsinin sezon finali yapmasıyla kendisini tatile atan Serenay Sarıkaya bikinili pozlarını paylaşmaya doyamıyor. Anlaşılan bu yaz Serenay Sarıkaya yazı olacak!

Tatile doymuyor! Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle kayalıklarda poz verdi! Rıza Kocaoğlu’nun yorumu dikkat çekti

Instagram'da 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya tatil sezonunu bir açtı pir açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tatile doymuyor! Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle kayalıklarda poz verdi! Rıza Kocaoğlu’nun yorumu dikkat çekti

Ünlü oyuncu yaz tatili için yollara düştü ve tatilden ilk karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. İşte alev emojileri yağan Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozları...

Tatile doymuyor! Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle kayalıklarda poz verdi! Rıza Kocaoğlu’nun yorumu dikkat çekti

Bikinili pozlarını ardı ardına paylaşan Serenay Sarıkaya geçen günlerde kırmızılar içinde nefes kesti.

Tatile doymuyor! Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle kayalıklarda poz verdi! Rıza Kocaoğlu’nun yorumu dikkat çekti

Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle hayranlarını mest etti. Serenay Sarıkaya'nın fit haline övgüler yağarken oyuncuya "Serenay aurası diye bir şey var" yorumları geldi.

SON DAKİKA