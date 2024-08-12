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Haberler Galeri Taze aşıklar göz göze diz dize! Bodrum'da böyle eğlendiler! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz devam...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:48

Taze aşıklar göz göze diz dize! Bodrum'da böyle eğlendiler! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz devam...

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo, Kanunsuz Topraklar gibi projelerde yer alan güzel oyuncu Esra Bilgiç, prodüktör-DJ Faruk Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açtı. İkili, geçen günlerde ilk kez romantik bir akşam yemeği sonrası yakalanmıştı. Taze aşıklar dün akşam Bodrum'da birlikte eğlendi. Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı göz göze diz dize halleri dikkat çekti.

Taze aşıklar göz göze diz dize! Bodrum’da böyle eğlendiler! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz devam...

Son olarak 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Taze aşıklar göz göze diz dize! Bodrum’da böyle eğlendiler! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz devam...

Daha çok özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isim, bu sefer muhabirlerden kaçamadı.

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Taze aşıklar göz göze diz dize! Bodrum’da böyle eğlendiler! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz devam...

Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtı.

Taze aşıklar göz göze diz dize! Bodrum’da böyle eğlendiler! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz devam...

Esra Bilgiç, Çengelköy'de bulunan bir restorandan yeni aşkı Faruk Sabancı ile çıkarken görüntülenmişti.

Taze aşıklar göz göze diz dize! Bodrum’da böyle eğlendiler! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz devam...

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu, Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı, ve oyuncu Esra Bilgiç, çıkışta gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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