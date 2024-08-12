Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
10:48
Taze aşıklar göz göze diz dize! Bodrum'da böyle eğlendiler! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz devam...
Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo, Kanunsuz Topraklar gibi projelerde yer alan güzel oyuncu Esra Bilgiç, prodüktör-DJ Faruk Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açtı. İkili, geçen günlerde ilk kez romantik bir akşam yemeği sonrası yakalanmıştı. Taze aşıklar dün akşam Bodrum'da birlikte eğlendi. Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı göz göze diz dize halleri dikkat çekti.