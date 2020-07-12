Tekne güzeli Pınar Altuğ! 45 yaşındaki bikinili Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ şu sıralar eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile tatilde. Tekne tatili tercih eden ünlülerden olan Pınar Altuğ ve ailesi Marmaris koylarında demir attı. Objektiflere yakalanan güzel oyuncu Pınar Altuğ, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Pınar Altuğ bikinili hali ile genç kızlara taş çıkarırken "Kim der ki 45 yaşında' dedirtti. Pınar Altuğ'un fit hali dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından da tatil paylaşımları yapmayı ihmal etmeyen Pınar Altuğ'a beğeni yağdı. İşte güneşin keyfini çıkaran Pınar Altuğ'un bikinili görüntüleri...