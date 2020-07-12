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Haberler Galeri Tekne güzeli Pınar Altuğ! 45 yaşındaki bikinili Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı!

Tekne güzeli ! 45 yaşındaki Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı!

Ünlü oyuncu ve sunucu şu sıralar eşi ve kızı ile tatilde. Tekne tatili tercih eden ünlülerden olan Pınar Altuğ ve ailesi koylarında demir attı. Objektiflere yakalanan güzel oyuncu Pınar Altuğ, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Pınar Altuğ hali ile genç kızlara taş çıkarırken "Kim der ki 45 yaşında' dedirtti. Pınar Altuğ'un fit hali dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından da tatil paylaşımları yapmayı ihmal etmeyen Pınar Altuğ'a beğeni yağdı. İşte güneşin keyfini çıkaran ...

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 12.07.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 10:59
Tekne güzeli Pınar Altuğ! 45 yaşındaki bikinili Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı!

Ünlü oyuncu ve sunucu şu sıralar eşi ve kızı ile tatilde. Tekne tatili tercih eden ünlülerden olan Pınar Altuğ ve ailesi koylarında demir attı.

Tekne güzeli Pınar Altuğ! 45 yaşındaki bikinili Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı!

Objektiflere yakalanan güzel oyuncu , gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Tekne güzeli Pınar Altuğ! 45 yaşındaki bikinili Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı!

hali ile genç kızlara taş çıkarırken "Kim der ki 45 yaşında' dedirtti.

Tekne güzeli Pınar Altuğ! 45 yaşındaki bikinili Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı!

'un fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Tekne güzeli Pınar Altuğ! 45 yaşındaki bikinili Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı!

Sosyal medya hesabından da tatil paylaşımları yapmayı ihmal etmeyen 'a beğeni yağdı. İşte güneşin keyfini çıkaran ...

Tekne güzeli Pınar Altuğ! 45 yaşındaki bikinili Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı!
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Tekne güzeli Pınar Altuğ! 45 yaşındaki bikinili Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı!
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