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Haberler Galeri Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantal Tanyeli yaşadıklarını ilk kez anlattı: Ölüme giderken tek korkum var...
Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 09:51

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantal Tanyeli yaşadıklarını ilk kez anlattı: Ölüme giderken tek korkum var...

Geçtiğimiz günlerde pankreas kanserine yakalandığını öğrenen Tanyeli, süreçle ilgili ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu. Ünlü oryantal, kanser olduğunu nasıl öğrendiğini, tedavi sürecini, dans kariyerini, kanseri yendikten sonra yapmak istediklerini büyük bir samimiyetle anlattı. Farklı bir hastalığından dolayı doktora gittiğinde tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantal Tanyeli, kemoterapi sürecinin başladığını, ardından ameliyat olacağını dile getirdi. Tanyeli, "Ben çok savaşçı bir insanım, hayatım mücadeleyle geçti ama kaderle savaşamazsın" diyerek, Allah'tan gelen her şeye razı olduğunu söyledi. İşte bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran oryantel Tanyeli'nin geçmişine dair samimi itirafları ve yaşadığı zorlu süreç hakkındaki açıklamaları...

Tuba KALÇIK
Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantal Tanyeli yaşadıklarını ilk kez anlattı: Ölüme giderken tek korkum var...

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, hastane odasında son durumunu ve yaşadıklarını anlattı: "Bu hastalığı bir hediyeymiş gibi görüyorum. Belki artık kendime çeki düzen vermem, içime yönelmem gerekiyor. İnançlı biriyim, sonuna kadar da tevekkül ediyorum"

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantal Tanyeli yaşadıklarını ilk kez anlattı: Ölüme giderken tek korkum var...

Geçtiğimiz günlerde pankreas kanserine yakalandığın öğrenen Tanyeli, süreçle ilgili ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu. Ünlü oryantal, kanser olduğunu nasıl öğrendiğini, tedavi sürecini, dans kariyerini, kanseri yendikten sonra yapmak istediklerini büyük bir samimiyetle anlattı.

Kanser olduğunuzu öğrendiğinizde ne hissettiniz?
Dürüst olmak gerekirse, sonuna kadar tevekkül ediyorum. Ben çok savaşçı bir insanım, hayatım hep mücadeleyle geçti. Ama Allah'ın yazdığı kaderle savaşamazsın. Ondan gelen her şeye razıyım. Tabii ki çok üzülüyorum bunu yaşadığım için ama kaderciyim. Ben son yıllarda çok yıprandım, üzdüm kendimi. Gurbetteydim, vatan hasreti çok çektim. Gurbetteki dostlarım ailem gibidir ama kimse memleket hasretini gideremez. Küçük oğlum ergenlik çağında olduğu için onu yalnız bırakmamak adına uzun süre vatanıma gelemedim. Çok hasret biriktirdim içimde. Kendime çok yükler yükledim. Çok duygusalım, bu da beni yoruyor... Hastalığımı bir hediye gibi düşünüyorum.

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Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantal Tanyeli yaşadıklarını ilk kez anlattı: Ölüme giderken tek korkum var...

Artık kendime çeki düzen vermem, kendime yönelmem için. Sonuna kadar da tevekkül ediyorum. Hastalıkla savaşmak gibi bir şeyi de kabul etmiyorum. Çok agresif bir kelime. Önce Allah'a sonra da doktorlarıma; Prof. Dr. Bilge Baca ve ekibine teslim ettim kendimi. Kanser pankreastan başka bir yere sıçramadığı için de şanslıyım. Güçlü oranda kemoterapi alacağım. Kanserli bölgeyi kontrol altına alıp, sonrasında ameliyat olacağım. 7 cm'lik yumurtalığımda kistim var ama onu bile almadan kemoterapiye başlatıyor doktorlarım. Ama ne yaparsak yapalım, Allah ne derse o olur. İsyana gerek yok. Bana hep moralli ol, stres yapma diyorlar. Şunu da biliyorum, bu dünya fani, sadece bir seyyahım. Geliyorsun ve gidiyorsun. İki kapılı bir han. Son bir kapısı var bu dünyanın. Eğer bu son kapımsa, Allah da bana bunu tertemiz nasip eylesin. Düşünmek istemiyorsun zaman zaman ama teslimiyetçi de olmak gerekiyor. Sevdiklerinden ayrılık acıdır ama önemli olan ölüme temiz gitmektir.

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantal Tanyeli yaşadıklarını ilk kez anlattı: Ölüme giderken tek korkum var...

ALLAH'IM HEP YANIMDA OLDU

Çocukluğunuzdan itibaren zorlu bir yaşamınız oldu. Şimdi dönüp baktığınızda neler hissediyorsunuz?
Çok yorgunum ama bir o kadar da minnettarım. Bütün zorluklara ve ağır sınavlara rağmen Allah'ım beni hiç yalnız bırakmadı. Allah sevdiği kullarını sıkıntılardan geçiriyor. Hep şükrediyorum.

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantal Tanyeli yaşadıklarını ilk kez anlattı: Ölüme giderken tek korkum var...

Kanser olduğunuzu hissetmiş miydiniz?
Evet. Ben Avustralya'dan çıkış yaparken, çocuklarımı büyüttün dedim kendi kendime. Taylan'ı çok zorluklarla büyüttüm ama aslan gibi oldu. Küçük olan çok naifti, hastalanırdı. O yüzden onun üstüne çok titrerdim. Teoman'ın büyümesi, ayaklarının üstünde durması lazım derdim hep. Hatta zatürre olduğumda 'Allah'ım şimdi alma canımı, evlatlarım küçük' diye dua etmiştim. Ölümden korkuyordum, çünkü onlar küçükken hem annelik hem de babalık yapıyordum. Ama şimdi Teoman ayaklarının üstünde dimdik duruyor ya, Avustralya'dan çıkarken 'Artık mezun oldun. Şimdi iki çocuğun da ayaklarının üstünde duruyor' dedim. Allah insanı bir yolculuğa hazırlıyor. İçsel olarak hazırdım artık. İçsesi, insanı manevi bir yola sokuyor. İsyan diye bir şey yok benim için. Korkum yok ölümden. Savaşmak kelimesini de sevmiyorum. Arkadaşlarım bana 'Savaşmayacağım' dediğim için kızıyor. Mücadelemi veririm ama kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğiniz her şeyde mucize var, isyan ettiğiniz her şey ise bir sınav...

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