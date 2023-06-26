Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantal Tanyeli yaşadıklarını ilk kez anlattı: Ölüme giderken tek korkum var...

Artık kendime çeki düzen vermem, kendime yönelmem için. Sonuna kadar da tevekkül ediyorum. Hastalıkla savaşmak gibi bir şeyi de kabul etmiyorum. Çok agresif bir kelime. Önce Allah'a sonra da doktorlarıma; Prof. Dr. Bilge Baca ve ekibine teslim ettim kendimi. Kanser pankreastan başka bir yere sıçramadığı için de şanslıyım. Güçlü oranda kemoterapi alacağım. Kanserli bölgeyi kontrol altına alıp, sonrasında ameliyat olacağım. 7 cm'lik yumurtalığımda kistim var ama onu bile almadan kemoterapiye başlatıyor doktorlarım. Ama ne yaparsak yapalım, Allah ne derse o olur. İsyana gerek yok. Bana hep moralli ol, stres yapma diyorlar. Şunu da biliyorum, bu dünya fani, sadece bir seyyahım. Geliyorsun ve gidiyorsun. İki kapılı bir han. Son bir kapısı var bu dünyanın. Eğer bu son kapımsa, Allah da bana bunu tertemiz nasip eylesin. Düşünmek istemiyorsun zaman zaman ama teslimiyetçi de olmak gerekiyor. Sevdiklerinden ayrılık acıdır ama önemli olan ölüme temiz gitmektir.