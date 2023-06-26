Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:42
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
09:51
Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantal Tanyeli yaşadıklarını ilk kez anlattı: Ölüme giderken tek korkum var...
Geçtiğimiz günlerde pankreas kanserine yakalandığını öğrenen Tanyeli, süreçle ilgili ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu. Ünlü oryantal, kanser olduğunu nasıl öğrendiğini, tedavi sürecini, dans kariyerini, kanseri yendikten sonra yapmak istediklerini büyük bir samimiyetle anlattı. Farklı bir hastalığından dolayı doktora gittiğinde tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantal Tanyeli, kemoterapi sürecinin başladığını, ardından ameliyat olacağını dile getirdi. Tanyeli, "Ben çok savaşçı bir insanım, hayatım mücadeleyle geçti ama kaderle savaşamazsın" diyerek, Allah'tan gelen her şeye razı olduğunu söyledi. İşte bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran oryantel Tanyeli'nin geçmişine dair samimi itirafları ve yaşadığı zorlu süreç hakkındaki açıklamaları...