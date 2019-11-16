TikTok rekortmeni Ceren Cennet…

SIÇRAMA TAHTASI

TikTok'un çıkış amacı başlarda şarkıların dudak senkronizasyonu ile seslendirilmesi sırasında çekilen kısa videoların paylaşılmasından ibaretti. Kimse müzik piyasasında bu kadar etkili bir araç haline geleceğini düşünmemişti. Şimdilerde ise Spotify, Apple Music gibi müzik platformlarında TikTok odaklı şarkı listelerinin binlerce takipçisi bulunuyor. YouTube'ta şarkıların altına "Bu şarkıya ilk kez Tik- Tok'ta rastladım" benzeri yorumlar yapılıyor. Müzik yapımcıları da TikTok'u yeni müzikler ve şarkıcılar için sıçrama tahtası olarak kullanıyor.

TARİHE GEÇTİ

Ceren Cennet gibi rapçi Lil Nas X de TikTok sayesinde müzik dünyasında başarıya ulaşan bir isim. Old Town Road adlı şarkısına çekilen videolara mutlaka denk gelmişsinizdir. TikTokçuların kovboy kıyafetleri giyip şarkı eşliğinde dans ettikleri o meşhur videolar. Videolar uygulamada o kadar popüler oldu ki Old Town Road, Billboard Hot 100 listesinde en uzun süre bir numarada kalan şarkı olarak tarihe geçti. TikTok'u diğer müzik servislerinden ayıran özelliği dinleyiciye ilgi alanları dışındaki müzik türlerini de keşfetme fırsatı vermesi. TikTok önünüze sadece sevdiğiniz türde şarkılar ya da şarkıcılar çıkarmıyor. Bir rock dinleyicisi kendisini arabesk türünde bir şarkıyı dinlerken bulabiliyor. Bu da yeni müzik keşfetmenin keyfini artırıyor. TikTok'un temeli Musical.ly adlı uygulama bu arada. Bu uygulamayı 2017'de satın alan ByteDance adlı Çinli teknoloji şirketi, sadece uygulamanın adını değiştirerek formatı aynen kullanmayı sürdürdü.