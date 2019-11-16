TikTok rekortmeni Ceren Cennet…

GELİR KAPISI
TikTok aynı zamanda kullanıcılar için de bir gelir kapısına dönüştü. Lil Nas X'in şarkısına kovboy kıyafetleri giyip video çeken ve bu sayede TikTok'ta bir akım başlatan 21 yaşındaki kullanıcı şu sıralar müzik yapımcılarının gözdesi. Yeni şarkılarını tanıtmak isteyenler kendisine başvuruyor. O da video çekip yüklediği her şarkı için ortalama 300-600 dolar kazanıyor. En son tanıttığı şarkılar arasında Black Eyed Peas'in Be Nice'ı da bulunuyor. Ama yine de tanıtılan şarkının başarılı olmasına yönelik garantili bir formül yok. Çünkü günün sonunda hangi şarkının hit olacağına dinleyici karar veriyor.
DEMET AKALIN DA BURADA EZHEL DE
Demet Akalın, TikTok hesabını aktif olarak kullanan şarkıcılar arasında. Ezhel AYA adlı şarkısına çektiği videoyu TikTok'ta tanıttı. DJ, prodüktör Deeperise da yeni şarkılarını ve konserlerini uygulama üzerinden paylaşıyor. Emre Aydın ise şarkıları kullanılarak çekilen videoları paylaşıyor. DJ, prodüktör Burak Yeter ve Edis'in de Tiktok hesapları bulunuyor.