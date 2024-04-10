Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
11:50
Tolga Karel 5. kez baba oluyor! Oğlu Cihangir'i bebekken bırakıp Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu...
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi geldi. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıktı. İşte Tolga Karel'in Amerika'daki eşi ve çocuklarıyla yeni bebek sevinci yaşadığı anların kareleri...