Tuğçe Kazaz ile Ezgi Mola sosyal medyada birbirine girdi! "Haddini bil, medya maymunluğuna devam et"

Giriş Tarihi: 01.06.2022 15:16
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
15:23
Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından yaptığı şeriat paylaşımıyla gündem oldu. Tuğçe Kazaz'ın, "Benim anladığım şeriat ile sizin İslam'dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil" sözleriyle yaptığı paylaşıma ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan yanıt geldi. Ezgi Mola'nın kendisine tepki gösterdiği Kazaz; konuyla ilgili, "Haddini bil, medya maymunluğuna devam et" sözleriyle oyuncuya yanıt verdi. İkili arasındaki şeriat tartışması ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...