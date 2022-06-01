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Haberler Galeri Tuğçe Kazaz ile Ezgi Mola sosyal medyada birbirine girdi! "Haddini bil, medya maymunluğuna devam et"
Giriş Tarihi: 01.06.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 15:23

Tuğçe Kazaz ile Ezgi Mola sosyal medyada birbirine girdi! "Haddini bil, medya maymunluğuna devam et"

Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından yaptığı şeriat paylaşımıyla gündem oldu. Tuğçe Kazaz'ın, "Benim anladığım şeriat ile sizin İslam'dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil" sözleriyle yaptığı paylaşıma ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan yanıt geldi. Ezgi Mola'nın kendisine tepki gösterdiği Kazaz; konuyla ilgili, "Haddini bil, medya maymunluğuna devam et" sözleriyle oyuncuya yanıt verdi. İkili arasındaki şeriat tartışması ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Tuğçe Kazaz ile Ezgi Mola sosyal medyada birbirine girdi! Haddini bil, medya maymunluğuna devam et

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan eski manken Tuğçe Kazaz, son yaptığı şeriat paylaşımı ile gündeme geldi.

Tuğçe Kazaz ile Ezgi Mola sosyal medyada birbirine girdi! Haddini bil, medya maymunluğuna devam et

Müslüman olmasının ardından açıklamalarıyla gündem olan Kazaz, paylaşımında şunları dile getirdi:

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Tuğçe Kazaz ile Ezgi Mola sosyal medyada birbirine girdi! Haddini bil, medya maymunluğuna devam et

"Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah'ın merhamet ve rahmeti, Hz. Muhammed'in ahlakı, Hz. Ömer'in adaleti, Hz. Ali'nin cesareti, Fatih'in ferasetidir.

Tuğçe Kazaz ile Ezgi Mola sosyal medyada birbirine girdi! Haddini bil, medya maymunluğuna devam et

Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür.

Tuğçe Kazaz ile Ezgi Mola sosyal medyada birbirine girdi! Haddini bil, medya maymunluğuna devam et

Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!

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