Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ve eşi ile birlikte evinin kapılarını GÜNAYDIN’a açtı! "Ferdi Baba gibi güzel bir adamın kızıyla evli olmak mutluluk"

EŞİM ÇOK BÜYÜK ŞANSIM

Tuğçe Hanım müzik dışında yeni bir işe başladınız. Bize biraz anlatır mısınız?

T.T.: Evet, yeni bir iş yeni bir çevre. Aslında sahne aldığım dönemlerde de modadan uzak değildim. Çünkü o sırada okuyordum da. Eşimin tekstil sektöründe olması da benim çok büyük şansım oldu. Tuğçe Tayfur store olarak her zaman söylediğimiz bir söz var; güçlü bir duruş güçlü bir imajla başlar. Bazen sevdiğim parçalar buluyorum, bazen kendim tasarlıyorum. Bayilik de veriyoruz, giderek büyüyoruz. Aslında yine sanatın bir dalındayım. Eğlenceli bir iş gibi gözükse de aslında hizmet sektörünün her dalı zor. Ben tabii genelde tasarlayan taraftayım. İş nasıl yürüyor diye sorsan vallahi bilmiyorum. Muhammet bu konuda arkamızdaki dağ açıkçası.

