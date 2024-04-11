Giriş Tarihi: 11.04.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
07:57
Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ve eşi ile birlikte evinin kapılarını GÜNAYDIN’a açtı! "Ferdi Baba gibi güzel bir adamın kızıyla evli olmak mutluluk"
İkinci çocuğuna 7 aylık hamile olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ve annesi Necla Nazır ile GÜNAYDIN'a konuştu. Tayfur, "Elimizdeki telefonlarla robot gibi olduk. Muhabbet etmeyi unuttuk. Bayramlar benim için muhabbeti ifade ediyor" dedi. Aydın ise Ferdi Tayfur'un damadı olmasıyla ilgili "Böyle güzel bir adamın kızıyla evli olmak büyük mutluluk. Ferdi Baba da benim gibi ailenin her şey olduğuna inanıyor" diye konuştu. Necla Nazır ise değişen bayram anlayışından dert yandı: "Çocukluğumun bayramlarını unutamıyorum ve
çok özlüyorum. Şimdi bayramlar maalesef tatil olarak değerlendiriliyor." İşte bayrama özel samimi söyleşi...