Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ve eşi ile birlikte evinin kapılarını GÜNAYDIN’a açtı! "Ferdi Baba gibi güzel bir adamın kızıyla evli olmak mutluluk"
Giriş Tarihi: 11.04.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 07:57

Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ve eşi ile birlikte evinin kapılarını GÜNAYDIN’a açtı! "Ferdi Baba gibi güzel bir adamın kızıyla evli olmak mutluluk"

İkinci çocuğuna 7 aylık hamile olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ve annesi Necla Nazır ile GÜNAYDIN'a konuştu. Tayfur, "Elimizdeki telefonlarla robot gibi olduk. Muhabbet etmeyi unuttuk. Bayramlar benim için muhabbeti ifade ediyor" dedi. Aydın ise Ferdi Tayfur'un damadı olmasıyla ilgili "Böyle güzel bir adamın kızıyla evli olmak büyük mutluluk. Ferdi Baba da benim gibi ailenin her şey olduğuna inanıyor" diye konuştu. Necla Nazır ise değişen bayram anlayışından dert yandı: "Çocukluğumun bayramlarını unutamıyorum ve
çok özlüyorum. Şimdi bayramlar maalesef tatil olarak değerlendiriliyor." İşte bayrama özel samimi söyleşi...

Tuba KALÇIK
Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ve eşi ile birlikte evinin kapılarını GÜNAYDIN’a açtı! Ferdi Baba gibi güzel bir adamın kızıyla evli olmak mutluluk

Ünlü sanatçı Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı Muhammet Aydın, bayrama özel bir röportaj verdi. 7 aylık hamile olan Tuğçe Tayfur ve eşi, eski bayramları, tanışma hikayelerini, annelik-babalık heyecanını anlattı. Necla Nazır ise "Dünyanın en güzel duygusu kalabalık aile olabilmek" dedi.

Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ve eşi ile birlikte evinin kapılarını GÜNAYDIN’a açtı! Ferdi Baba gibi güzel bir adamın kızıyla evli olmak mutluluk

Aile olmak sizin için ne ifade ediyor?
Tuğçe Tayfur: Aile olmak sorumluluğu ifade ediyor, ama aynı zamanda da sevdiğiniz kişilerle bir arada olabilmek insana ayrı bir güç veriyor.
Muhammet Aydın: Aile her şeydir. Benim için ailenin tanımı üzüntüsüyle hüzünlenebileceğin, sevinciyle sevinebileceğin kişilerle bir arada olmak, sen değil biz olabilmek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ve eşi ile birlikte evinin kapılarını GÜNAYDIN’a açtı! Ferdi Baba gibi güzel bir adamın kızıyla evli olmak mutluluk

Aileye yeni bir üye katılıyor. Neler hissediyorsunuz?
T.T.: Aşırı heyecanlıyım. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bebek kokusunu çok özledim. Minik eller, çakmak çakmak gözlerle bir an önce buluşmak istiyorum ve onu çok merak ediyorum. 7. ayımızdayız. Bekliyoruz hasretle.
M.A.: Bebeğin Allah tarafından kutsal bir hediye olduğunu düşünüyorum. Hayatımızda bence zorlu yaşadığımız süreçlerden sonra mükafat olarak nitelendirdiğim bir hediye. Babası dört gözle bekliyor minik Tuğçe'yi.

Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ve eşi ile birlikte evinin kapılarını GÜNAYDIN’a açtı! Ferdi Baba gibi güzel bir adamın kızıyla evli olmak mutluluk

Muhammet Bey nasıl bir eş?
T.T.: Muhammet tam bir aile babası. "Önce ailem önce evlatlar önce eşim, sonra ben" diyen bir adam. Hayatımda karşılaştığım en vicdanlı ve merhametli insanlardan biri. Benim eşim ama aslında en yakın arkadaşım da o. Her şeyi konuşabiliyorum onunla. Çok iyi bir sırdaş.
M.A.: Tuğçe ticaret, sanat ve ev hayatında da çok başarılı, içten, samimi ve ailesine bağlı çok efendi bir kadın, bayılıyorum ona. Tuğçe'nin gerek iş kadını hallerine gerek evdeki anne ve eş profiline baktığımda Tuğçe gerçekten çok özel bir kadın, çok temiz kalpli biri... İçimde öylesine büyük ki, kızımızın adını bile bu yüzden Tuğçe koydum.

Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ve eşi ile birlikte evinin kapılarını GÜNAYDIN’a açtı! Ferdi Baba gibi güzel bir adamın kızıyla evli olmak mutluluk

EŞİM ÇOK BÜYÜK ŞANSIM
Tuğçe Hanım müzik dışında yeni bir işe başladınız. Bize biraz anlatır mısınız?
T.T.: Evet, yeni bir iş yeni bir çevre. Aslında sahne aldığım dönemlerde de modadan uzak değildim. Çünkü o sırada okuyordum da. Eşimin tekstil sektöründe olması da benim çok büyük şansım oldu. Tuğçe Tayfur store olarak her zaman söylediğimiz bir söz var; güçlü bir duruş güçlü bir imajla başlar. Bazen sevdiğim parçalar buluyorum, bazen kendim tasarlıyorum. Bayilik de veriyoruz, giderek büyüyoruz. Aslında yine sanatın bir dalındayım. Eğlenceli bir iş gibi gözükse de aslında hizmet sektörünün her dalı zor. Ben tabii genelde tasarlayan taraftayım. İş nasıl yürüyor diye sorsan vallahi bilmiyorum. Muhammet bu konuda arkamızdaki dağ açıkçası.

SON DAKİKA