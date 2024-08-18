Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tüm aile bir arada! Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşında!
Giriş Tarihi: 18.08.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 09:04

Tüm aile bir arada! Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşında!

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çiftinin kızları Alara yeni yaşına girdi. Neslişah Alkoçlar, oğlu Emir Arası 2016'da, kızı Alara'yı 2018'de dünyaya getirdi. Bir süredir Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar, yeğeni Alara'nın doğum günü için Türkiye'ye geldi. Tüm aile bir arada. Hülya Koçyiğit, Selim Soydan, Ender Alkoçlar, Gülşah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ, akşam yemeğinde buluşup ardından minik Alara'nın doğum gününü kutladı.

Tüm aile bir arada! Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşında!

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çiftinin kızları Alara, 6 yaşına girdi. Minik Alara için tüm aile bir araya geldi.

Tüm aile bir arada! Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşında!

Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tüm aile bir arada! Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşında!

Sabah saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sosyetik güzel, ''Bir süredir Dubai'deyiz, Alara'nın doğum günü için geldik. Buradan oraya geçeceğiz, eksikleri alıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Tüm aile bir arada! Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşında!

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Alkoçlar, daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.

Tüm aile bir arada! Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşında!

Alkoçlar, akşam saatlerinde ise tüm aile bireyleriyle bir araya geldi. Hülya Koçyiğit, Selim Soydan, Ender Alkoçlar, Gülşah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ, akşam yemeğinde buluşup ardından minik Alara'nın doğum gününü kutladı.

SON DAKİKA