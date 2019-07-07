Türk sinemasının efsanesi Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi
Türk sinemasının efsanesi Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi
Türk sinemasının en önemli yıldızlarından biri olan Filiz Akın, Yeşilçam'ın Avrupayi güzeli olarak bilinir. Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit gibi ünlü aktrislerle birlikte Yeşilçam'ın en beğenilen yıldızlarından biri de Filiz Akın'dı. Yeşilçam'ın sarışın güzeli yıllar sonraki haliyle şaşırttı. Ediz Hun, Cüneyt Arkın gibi büyük jönlerle kamera karşısına geçen tam adıyla Suna Filiz Akın 1943 Ankara doğumludur. Bir dönem sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu yıllar içinde bakın nasıl değişti!
Giriş Tarihi: 07.07.2019
11:25
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019
11:42