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  • Türk sinemasının efsanesi Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi

Türk sinemasının efsanesi 'ın şaşırtan değişimi

Türk sinemasının en önemli yıldızlarından biri olan , Yeşilçam'ın Avrupayi güzeli olarak bilinir. , , gibi ünlü aktrislerle birlikte Yeşilçam'ın en beğenilen yıldızlarından biri de Filiz Akın'dı. Yeşilçam'ın sarışın güzeli yıllar sonraki haliyle şaşırttı. , Cüneyt Arkın gibi büyük jönlerle kamera karşısına geçen tam adıyla Suna Filiz Akın 1943 Ankara doğumludur. Bir dönem sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu yıllar içinde bakın nasıl değişti!

Giriş Tarihi: 07.07.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 11:42
Türk sinemasının efsanesi Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi

İşte ve bir dönemin ünlü isimlerinin yıllar önce ve sonraki halleri!

Türk sinemasının efsanesi Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi

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Türk sinemasının efsanesi Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi

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Türk sinemasının efsanesi Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi

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Türk sinemasının efsanesi Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi

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Türk sinemasının efsanesi Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi

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Türk sinemasının efsanesi Filiz Akın'ın şaşırtan değişimi

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