Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
16:26
Türk Sineması'nın sarışın afet-i devranıydı...Ölüm döşeğinde bile onu sayıkladı...Son arzusu için Yeşilçam yıldızları seferber oldu
Bir gün Beyoğlu'nda yürürken keşfedilmişti Neriman Köksal...Yeşilçam'ın siyah- beyaz dönemine damgasını vuran yıldızlardan biriydi. Dikkat çeken fiziği, kabarık sarı saçları ve kendinden emin duruşu ile sayısız filmde rol aldı. Türk sinemasının ünlü oyuncusu Neriman Köksal ölene kadar tek bir kişiye aşık oldu. Öyle tutkulu bir aşıktı ki ölüm döşeğinde bile sadece onu istemişti...Yeşilçam yıldızları Köksal'ın bu son arzusunu gerçekleştirmek için seferber olmuştu...