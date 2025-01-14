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Haberler Galeri Türk Sineması'nın sarışın afet-i devranıydı...Ölüm döşeğinde bile onu sayıkladı...Son arzusu için Yeşilçam yıldızları seferber oldu
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:26

Türk Sineması'nın sarışın afet-i devranıydı...Ölüm döşeğinde bile onu sayıkladı...Son arzusu için Yeşilçam yıldızları seferber oldu

Bir gün Beyoğlu'nda yürürken keşfedilmişti Neriman Köksal...Yeşilçam'ın siyah- beyaz dönemine damgasını vuran yıldızlardan biriydi. Dikkat çeken fiziği, kabarık sarı saçları ve kendinden emin duruşu ile sayısız filmde rol aldı. Türk sinemasının ünlü oyuncusu Neriman Köksal ölene kadar tek bir kişiye aşık oldu. Öyle tutkulu bir aşıktı ki ölüm döşeğinde bile sadece onu istemişti...Yeşilçam yıldızları Köksal'ın bu son arzusunu gerçekleştirmek için seferber olmuştu...

Türk Sineması’nın sarışın afet-i devranıydı...Ölüm döşeğinde bile onu sayıkladı...Son arzusu için Yeşilçam yıldızları seferber oldu

Neriman Köksal adeta Yeşilçam'ın afet-i devranıydı...Hem düzgün fiziğiyle hem de duruşuyla sayısız filmde oynadı.

Türk Sineması’nın sarışın afet-i devranıydı...Ölüm döşeğinde bile onu sayıkladı...Son arzusu için Yeşilçam yıldızları seferber oldu

'Artistlik yapamam' dedi ama Yeşilçam'ın yıldızı oldu. Neriman Köksal, bir gün Beyoğlu'nda yürürken keşfedilmişti...

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Türk Sineması’nın sarışın afet-i devranıydı...Ölüm döşeğinde bile onu sayıkladı...Son arzusu için Yeşilçam yıldızları seferber oldu

Köksal, Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Türk Sineması’nın sarışın afet-i devranıydı...Ölüm döşeğinde bile onu sayıkladı...Son arzusu için Yeşilçam yıldızları seferber oldu

Neriman Köksal ölene kadar tek bir kişiye aşık oldu.

Türk Sineması’nın sarışın afet-i devranıydı...Ölüm döşeğinde bile onu sayıkladı...Son arzusu için Yeşilçam yıldızları seferber oldu

Köksal sinemaya adım attığı yıllarda film yapımcısı Nevzat Pesen'le ile beraberdi. Fakat Pesen evliydi.

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