Türk sinemasının yeni gözdesi Ece Yüksel…

Ece Yüksel ismini, Emine Emel Balcı'nın Nefesim Kesilene Kadar filminden sonra bir kenara not etmiştim. Farklı bir yüzü, iyi bir oyuncu kumaşı vardı. Meğer Yüksel, o filmi izleyen birçok insanı performansıyla etkilemiş. Bunlar arasında Semih Kaplanoğlu ve Emin Alper gibi bağımsız sinemamızın yüz akı yönetmenlerinin de olduğunu sonradan öğrendik. Yavuz Turgul'un Av Mevsimi'nde küçük bir rolü olan Yüksel, Nefesim Kesilene Kadar ile Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü almıştı. Ama artık umut vermenin ötesine geçti. 22 yaşındaki genç oyuncu bu hafta gösterime giren Kız Kardeşler filminde de, haftaya gösterime girecek, Türkiye'nin Oscar adayı olan, Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık üçlemesinin ilk filmi Aslı'da da muhteşem oynuyor. Bu yıl yüksek ihtimal Ece Yüksel'in yılı olacak. Seçkilerde, festivallerde adı öne çıkarsa şaşırmayın. Sinemamızın yeni gözdesi olarak düşündüğüm Yüksel ile bir araya geldik...