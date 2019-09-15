Türk sinemasının yeni gözdesi Ece Yüksel…

- Kız Kardeşler'den sonra Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık üçlemesinin ilk filmi Aslı'da oynadın. Kız Kardeşler'e Altın Ayı gelmedi ama Altın Ayı almış bir yönetmenle çalıştın. - Semih Kaplanoğlu da Nefesim Kesilene Kadar'da izlemiş beni. - Ne filmmiş, sana sürekli yeni kapılar açıyor. - Evet ben de zaman zaman bunu düşünüyorum. Sonuçta Nefesim Kesilene Kadar sayesinde hem Emin Alper hem Semih Kaplanoğlu ile çalıştım. - Bağlılık-Aslı filminde bir anneyi oynuyorsun. Zor oldu mu senin için? - Evet filmde bütün gününü bebekle geçiren bir anneyi oynadım. Şunu söyleyeyim bu filme kadar kucağıma hiç bebek almamıştım. Ve bu film çok ciddi bir deneyim oldu benim için. Fakat iki filmin şöyle bir faydası oldu bana. Ben nihayetinde şehirde doğup büyümüş bir insanım. Kız Kardeşler filminde köylü bir kızı, Bağlılık- Aslı'daysa geleneksel bir anneyi oynuyorum. Hani hep anlatılan bir Anadolu vardır ya. Bu iki karakter sayesinde Anadolu insanıyla tanıştım diyebilirim.