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Haberler Galeri Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktorunu tebrik etti! Meğer doğal güzel değilmiş!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 16:41

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktorunu tebrik etti! Meğer doğal güzel değilmiş!

Şimdilerde fransız askısı ile gençleştiği bilinen Türk sinemasının 'Sultan'ı 78 yaşındaki Türkan Şoray'ın aslında geçmişinde de bir çok estetik operasyon var. Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyanlar doktorunu tebrik etti. Birçoğumuz Türkan Şoray'ın doğal güzel olduğunu düşünüyorduk değil mi? O yıllarda bu kadar doğal estetik dokunuşların yapılabildiğine insanın inanası gelmiyor ama öyle... Türkan Şoray, Filiz Akın, Ajda Pekkan ve daha birçok yıldız isim o kadar doğal değişmiş ki şimdilerin estetik anlayışından çok uzak. İşte hayranlarından yorum yağan Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...

Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler doktorunu tebrik etti! Meğer doğal güzel değilmiş!

Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyanlar doktorunu tebrik etti.

Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler doktorunu tebrik etti! Meğer doğal güzel değilmiş!

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle övgüleri toplayan, verdiği kilolar sonrası eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.

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Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler doktorunu tebrik etti! Meğer doğal güzel değilmiş!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyaya damga vurdu.

Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler doktorunu tebrik etti! Meğer doğal güzel değilmiş!

Türkan Şoray'ın aslında geçmişinde de bir çok estetik operasyon var.

Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler doktorunu tebrik etti! Meğer doğal güzel değilmiş!

Sık sık sosyal medya hesabında hayranlarını geçmişe götüren Şoray, estetiklerini de ele veriyor.

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