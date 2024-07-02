Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:30
Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktorunu tebrik etti! Meğer doğal güzel değilmiş!
Şimdilerde fransız askısı ile gençleştiği bilinen Türk sinemasının 'Sultan'ı 78 yaşındaki Türkan Şoray'ın aslında geçmişinde de bir çok estetik operasyon var. Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyanlar doktorunu tebrik etti. Birçoğumuz Türkan Şoray'ın doğal güzel olduğunu düşünüyorduk değil mi? O yıllarda bu kadar doğal estetik dokunuşların yapılabildiğine insanın inanası gelmiyor ama öyle... Türkan Şoray, Filiz Akın, Ajda Pekkan ve daha birçok yıldız isim o kadar doğal değişmiş ki şimdilerin estetik anlayışından çok uzak. İşte hayranlarından yorum yağan Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...