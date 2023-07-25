Giriş Tarihi: 25.07.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 15:01

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler ‘Ve estetik ‘kadını’ yarattı’ dedi! Türk sinemasının Sultan'ı kariyerinin ilk yıllarında bakın nasılmış!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyada gündem oldu. Türkan Şoray'ı doğal güzel zannedenler kariyerinin ilk yıllarındaki halini görünce adeta şoke oldu. Şimdilerde fransız askısı ile gençleşen 78 yaşındaki Türkan Şoray'ın aslında geçmişinde de birçok estetik operasyon var. Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyanlar 'Ve estetik 'kadını' yarattı' dedi! İşte hayranlarından yorum yağan Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...