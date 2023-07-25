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Haberler Galeri Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler ‘Ve estetik ‘kadını’ yarattı’ dedi! Türk sinemasının Sultan'ı kariyerinin ilk yıllarında bakın nasılmış!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 15:01

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler ‘Ve estetik ‘kadını’ yarattı’ dedi! Türk sinemasının Sultan'ı kariyerinin ilk yıllarında bakın nasılmış!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyada gündem oldu. Türkan Şoray'ı doğal güzel zannedenler kariyerinin ilk yıllarındaki halini görünce adeta şoke oldu. Şimdilerde fransız askısı ile gençleşen 78 yaşındaki Türkan Şoray'ın aslında geçmişinde de birçok estetik operasyon var. Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyanlar 'Ve estetik 'kadını' yarattı' dedi! İşte hayranlarından yorum yağan Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...

Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler ‘Ve estetik ‘kadını’ yarattı’ dedi! Türk sinemasının Sultan’ı kariyerinin ilk yıllarında bakın nasılmış!

Türkan Şoray geçtiğimiz günlerde 78. yaşını kutladı. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle övgüleri toplayan, verdiği kilolar sonrası eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. Türk sinemasının Sultan'ı son olarak ise estetiksiz haliyle gündeme geldi. Türkan Şoray'ın yıllar içindeki değişimi görenleri adeta şoke etti...

Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler ‘Ve estetik ‘kadını’ yarattı’ dedi! Türk sinemasının Sultan’ı kariyerinin ilk yıllarında bakın nasılmış!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyaya damga vurdu.

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Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler ‘Ve estetik ‘kadını’ yarattı’ dedi! Türk sinemasının Sultan’ı kariyerinin ilk yıllarında bakın nasılmış!

Türkan Şoray'ın aslında geçmişinde de bir çok estetik operasyon var.

Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler ‘Ve estetik ‘kadını’ yarattı’ dedi! Türk sinemasının Sultan’ı kariyerinin ilk yıllarında bakın nasılmış!

Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyanlar doktorunu tebrik etti.

Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler ‘Ve estetik ‘kadını’ yarattı’ dedi! Türk sinemasının Sultan’ı kariyerinin ilk yıllarında bakın nasılmış!

İşte hayranlarından yorum yağan Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...

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