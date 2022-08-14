Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Türkan Sultan' dansıyla hayran bıraktı! 77 yaşındaki Türkan Şoray 'Türkan' şarkısıyla coştu!
Giriş Tarihi: 14.08.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 09:37

'Türkan Sultan' dansıyla hayran bıraktı! 77 yaşındaki Türkan Şoray 'Türkan' şarkısıyla coştu!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak Bodrum tatiline çıktı. Sanatçı, kardeşi Nazan Şoray'la birlikte önceki akşam bir mekânda yemek yedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Türkan Şoray, soluğu DJ Ali Sayar'ın yanında aldı. DJ kabinine geçen Türkan Şoray'ın Demet Akalın'ın 'Türkan' şarkısı ile dans edince hayranları adeta coştu. Keyifli olduğu görülen 77 yaşındaki Türkay Şoray, hayranlarının yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. İşte Türkan Şoray'ın kendini anlatan 'Türkan' şarkısı ile dans ettiği o anlar...

’Türkan Sultan’ dansıyla hayran bıraktı! 77 yaşındaki Türkan Şoray ’Türkan’ şarkısıyla coştu!

'Sultan'lara layık eğlence! 77 yaşındaki Türkan Şoray, DJ kabininde Demet Akalın'ın 'Türkan' şarkısıyla coştu, sosyal medya 'Türkan Sultan'ı konuştu.

’Türkan Sultan’ dansıyla hayran bıraktı! 77 yaşındaki Türkan Şoray ’Türkan’ şarkısıyla coştu!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak Bodrum tatiline çıktı. Sanatçı, kardeşi Nazan Şoray'la birlikte önceki akşam bir mekânda yemek yedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Türkan Sultan’ dansıyla hayran bıraktı! 77 yaşındaki Türkan Şoray ’Türkan’ şarkısıyla coştu!

Gecenin ilerleyen saatlerinde Türkan Şoray, soluğu DJ Ali Sayar'ın yanında aldı. DJ kabinine geçen Türkan Şoray'ın Demet Akalın'ın 'Türkan' şarkısı ile dans edince hayranları adeta coştu.

’Türkan Sultan’ dansıyla hayran bıraktı! 77 yaşındaki Türkan Şoray ’Türkan’ şarkısıyla coştu!

Keyifli olduğu görülen Türkay Şoray, hayranlarının yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. İşte Türkan Şoray'ın kendini anlatan 'Türkan' şarkısı ile dans ettiği o anlar...

Türkan Şoray Bodrum'da "Türkan" şarkısıyla coştu | Video

’Türkan Sultan’ dansıyla hayran bıraktı! 77 yaşındaki Türkan Şoray ’Türkan’ şarkısıyla coştu!

Öte yandan Yeşilçam'ın yaşayan efsaneleri Türkan Şoray ile Filiz Akın uzun bir aradan sonra biraraya geldi.

SON DAKİKA