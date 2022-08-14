’Türkan Sultan’ dansıyla hayran bıraktı! 77 yaşındaki Türkan Şoray ’Türkan’ şarkısıyla coştu!

Keyifli olduğu görülen Türkay Şoray, hayranlarının yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. İşte Türkan Şoray'ın kendini anlatan 'Türkan' şarkısı ile dans ettiği o anlar...

Türkan Şoray Bodrum'da "Türkan" şarkısıyla coştu | Video