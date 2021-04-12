Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye güzeli Şevval Şahin minili paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı! Şevval Şahin'in bacak boyu ve zayıflığına yorum yağdı
Giriş Tarihi: 12.04.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 11:45

Türkiye güzeli minili paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı! Şevval Şahin'in bacak boyu ve zayıflığına yorum yağdı

2018 yılında Türkiye güzeli seçilerek adını duyuran , son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Eski Survivor yarışmacılarından olan ile bir süredir aşk yaşayan Şevval Şahin, pandemi döneminde yaptığı yurt dışı tatilleriyle sık sık magazin gündemine geliyor. Geçen aylarda kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşayan Şahin, önceki gece katıldığı bir davette objektif karşısına geçti. Sosyal medya bu kez Şevval Şahin'in bacak boyu ve zayıflığını konuştu. Ünlü mankenin yaptığı paylaşım takipçilerini ikiye böldü.

Türkiye güzeli Şevval Şahin minili paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı! Şevval Şahin'in bacak boyu ve zayıflığına yorum yağdı

2018 yılında Türkiye güzeli seçilerek adını duyuran , son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Eski Survivor yarışmacılarından olan ile bir süredir aşk yaşayan Şevval Şahin, pandemi döneminde yaptığı yurt dışı tatilleriyle sık sık magazin gündemine geliyor.

Türkiye güzeli Şevval Şahin minili paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı! Şevval Şahin'in bacak boyu ve zayıflığına yorum yağdı

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren , önceki gece sevgilisi ile birlikte bir davete katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye güzeli Şevval Şahin minili paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı! Şevval Şahin'in bacak boyu ve zayıflığına yorum yağdı

Payetli mini bir elbise giymeyi tercih eden Şahin, çarpıcı karelerini, "Ruh halinizi parlatmaya devam edin" sözleriyle yayınladı.

Türkiye güzeli Şevval Şahin minili paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı! Şevval Şahin'in bacak boyu ve zayıflığına yorum yağdı

"BACAK BOYU KADAR BOYUM VAR!"

22 yaşındaki ünlü model, paylaştığı son fotoğraflarla sosyal medyada tartışma konusu oldu. Takipçileri Şahin'in bacak boyuna ve zayıflığına takıldı.

Türkiye güzeli Şevval Şahin minili paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı! Şevval Şahin'in bacak boyu ve zayıflığına yorum yağdı

Kimi kullanıcılar, "Nasıl Türkiye güzeli olmuş anlamıyorum, iskelet gibi" derken, kimisi ise "Bacak boyu kadar boyum var!" yorumunu yaptı.

SON DAKİKA