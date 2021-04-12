HaberlerGaleriTürkiye güzeli Şevval Şahin minili paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı! Şevval Şahin'in bacak boyu ve zayıflığına yorum yağdı
Giriş Tarihi: 12.04.2021 11:41Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 11:45
Türkiye güzeli Şevval Şahin minili paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı! Şevval Şahin'in bacak boyu ve zayıflığına yorum yağdı
2018 yılında Türkiye güzeli seçilerek adını duyuran Şevval Şahin, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Eski Survivor yarışmacılarından olan Yiğit Marcus Aral ile bir süredir aşk yaşayan Şevval Şahin, pandemi döneminde yaptığı yurt dışı tatilleriyle sık sık magazin gündemine geliyor. Geçen aylarda kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşayan Şahin, önceki gece katıldığı bir davette objektif karşısına geçti. Sosyal medya bu kez Şevval Şahin'in bacak boyu ve zayıflığını konuştu. Ünlü mankenin yaptığı paylaşım takipçilerini ikiye böldü.