Giriş Tarihi: 04.08.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
08:07
‘Turnike' yarışmasının unutulmaz sunucusu Güner Ümit’i bir de şimdi görün! Yıllar sonra ortaya çıktı bakın şimdi ne yapıyor!
Uzun yıllardır ortalıkta görünmeyen ünlü sunucu Güner Ümit, sosyal medyada merak konusu oldu. 90'lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan Güner Ümit'in son hali gündem oldu. Güner Ümit yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. Yayınladığı dönem ilgi ile takip edilen yarışma programı Turnike'nin efsane sunucusu Güner Ümit'in son hali sosyal medyayı salladı. İşte merak edenler için yıllar sonra ortaya çıkan Güner Ümit'in son hali…