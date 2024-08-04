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Haberler Galeri ‘Turnike' yarışmasının unutulmaz sunucusu Güner Ümit’i bir de şimdi görün! Yıllar sonra ortaya çıktı bakın şimdi ne yapıyor!
Giriş Tarihi: 04.08.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 08:07

Turnike' yarışmasının unutulmaz sunucusu Güner Ümit’i bir de şimdi görün! Yıllar sonra ortaya çıktı bakın şimdi ne yapıyor!

Uzun yıllardır ortalıkta görünmeyen ünlü sunucu Güner Ümit, sosyal medyada merak konusu oldu. 90'lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan Güner Ümit'in son hali gündem oldu. Güner Ümit yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. Yayınladığı dönem ilgi ile takip edilen yarışma programı Turnike'nin efsane sunucusu Güner Ümit'in son hali sosyal medyayı salladı. İşte merak edenler için yıllar sonra ortaya çıkan Güner Ümit'in son hali…

‘Turnike’ yarışmasının unutulmaz sunucusu Güner Ümit’i bir de şimdi görün! Yıllar sonra ortaya çıktı bakın şimdi ne yapıyor!

90'lı yılların efsane yarışması Turnike'nin sunucusu Güner Ümit, uzun yıllar sonra ortaya çıktı.

‘Turnike’ yarışmasının unutulmaz sunucusu Güner Ümit’i bir de şimdi görün! Yıllar sonra ortaya çıktı bakın şimdi ne yapıyor!

Ünlü sunucu Güner Ümit, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

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‘Turnike’ yarışmasının unutulmaz sunucusu Güner Ümit’i bir de şimdi görün! Yıllar sonra ortaya çıktı bakın şimdi ne yapıyor!

İşte merak edenler için Güner Ümit'in son hali…

‘Turnike’ yarışmasının unutulmaz sunucusu Güner Ümit’i bir de şimdi görün! Yıllar sonra ortaya çıktı bakın şimdi ne yapıyor!

GÜNER ÜMİT'TEN ZERRİN ÖZER'İN TECAVÜZ İTİRAFI SONRASI İSYAN!

"Bir zamanlar çok şöhretli çok başarılı olmuş olabilirim, ama yerimi artık başkalarına bıraktım. Eskiden ben çok alkışlanırdım ama bunun yerine şimdi yenileri ben seyredip alkışlıyorum" diye konuşmuştu.

‘Turnike’ yarışmasının unutulmaz sunucusu Güner Ümit’i bir de şimdi görün! Yıllar sonra ortaya çıktı bakın şimdi ne yapıyor!

Ünlü TV sunucusu, dublaj sanatçısı Güner Ümit, Magazin Noteri'ne katılarak kendisini Zerrin Özer'e tecavüz eden Ümit Güner yerine koyanlara isyan etmişti.

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