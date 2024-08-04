‘Turnike’ yarışmasının unutulmaz sunucusu Güner Ümit’i bir de şimdi görün! Yıllar sonra ortaya çıktı bakın şimdi ne yapıyor!

GÜNER ÜMİT'TEN ZERRİN ÖZER'İN TECAVÜZ İTİRAFI SONRASI İSYAN!

"Bir zamanlar çok şöhretli çok başarılı olmuş olabilirim, ama yerimi artık başkalarına bıraktım. Eskiden ben çok alkışlanırdım ama bunun yerine şimdi yenileri ben seyredip alkışlıyorum" diye konuşmuştu.