Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
06:13
‘Turnike' yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Güner Ümit uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!
Uzun bir süre sonra ortaya çıkan Güner Ümit, sosyal medya gündem oldu. 90'lı yılların unutulmaz sunucularından biri olan Güner Ümit, son haliyle gündeme geldi. Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Güner Ümit yıllar sonra ortaya çıktı. Hemen herkesin severek takip ettiği yarışma programı Turnike'nin sunuculuğunu yapan Güner Ümit, sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edenler için Güner Ümit'in son hali…