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  • Tuvana Türkay'ın kardeşi de meğer ünlüymüş! Tuvana Türkay'ın kardeşi güzelliğiyle büyüledi!

'ın kardeşi de meğer ünlüymüş! Tuvana Türkay'ın kardeşi güzelliğiyle büyüledi!

'ın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Tuvana Türkay kadar ünlü olmasa da aslında bir zamanlar kardeşi Katre Türkay'ı da ekranlarda görmüştük. Tuvana Türkay'ın kardeşi Katre Türkay, modellik hayatına 15 yaşında başlamış ardından kendisini sunuculuk ve oyunculuk yaparken bulmuş. Bir dönem spikerlik de yapan Katre Türkay'ın yıldızı Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu yaptığı bir yarışma programıyla parlamıştır. Çeşitli projelerde yer aldıktan sonra ekranlardan uzak durmaya karar veren Tuvana Türkay'ın kardeşi Katre Türkay, şimdiler de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte Tuvana Türkay'ın kardeşi Katre Türkay ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Giriş Tarihi: 16.08.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 07:48
Tuvana Türkay'ın kardeşi de meğer ünlüymüş! Tuvana Türkay'ın kardeşi güzelliğiyle büyüledi!

'ın kardeşi de meğer ünlüymüş! Tuvana Türkay'ın kardeşi güzelliğiyle büyüledi!

Tuvana Türkay'ın kardeşi de meğer ünlüymüş! Tuvana Türkay'ın kardeşi güzelliğiyle büyüledi!

AZRA AKIN

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Tuvana Türkay'ın kardeşi de meğer ünlüymüş! Tuvana Türkay'ın kardeşi güzelliğiyle büyüledi!

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

Tuvana Türkay'ın kardeşi de meğer ünlüymüş! Tuvana Türkay'ın kardeşi güzelliğiyle büyüledi!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

Tuvana Türkay'ın kardeşi de meğer ünlüymüş! Tuvana Türkay'ın kardeşi güzelliğiyle büyüledi!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

Tuvana Türkay'ın kardeşi de meğer ünlüymüş! Tuvana Türkay'ın kardeşi güzelliğiyle büyüledi!

UMUT AKYÜREK

Tuvana Türkay'ın kardeşi de meğer ünlüymüş! Tuvana Türkay'ın kardeşi güzelliğiyle büyüledi!

UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK

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