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Haberler Galeri Ufuk Bayraktar: Herkese güvenirim, hata yaparsa ben kaybetmem!
Giriş Tarihi: 03.11.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 11:19

Ufuk Bayraktar: Herkese güvenirim, hata yaparsa ben kaybetmem!

Selçuk Aydemir'in hem senaristliğini hem yönetmenliğini yaptığı; yapımını Aytaç Medya'nın, yapımcılığını ise Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un üstlendikleri 'Güven Bana' filmi, geçen günlerde sinemaseverlerle buluştu. Yılın en iddialı komedi filmlerinden biri olan Güven Bana'nın başrollerinden olan Ufuk Bayraktar, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programıma konuk oldu. Dayılarından aldıkları sahte para yüzünden başlarını belaya sokan iki kardeşin hikayesini anlatan filmin ana karakterlerinden olan Bayraktar; filme dair düşüncelerini, güven duygusunu ve oyunculuğa dair merak edilenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Ufuk Bayraktar: Herkese güvenirim, hata yaparsa ben kaybetmem!

"Güven Bana" filmi ile gündemde olan Ufuk Bayraktar, hayat verdiği karakterin psikolojisini etkilediğini dile getirdi, "Bu tip, benim çocukluğumdan beri aklıma gelen şeyleri yapmak istemediğim kişi. Bastırdığım kişi aslında. Kabul etmeyeceğim, yapmayacağım ne kadar şey varsa tekrar geri çağırmak zorunda kaldım hepsini bu karakteri oynarken." dedi. Filme dahil olma sürecini ise şöyle anlattı: "İleride böyle bir komedi isteğim vardı ama şimdi değildi. 'Dayı' var, 'Dağ' var filan bunları yaparken araya böyle bir şey sokmak niyetim değildi ama 'Nasip demek ki' dedim. O yüzden mutlu oldum ve yapmak istedim." İşte röportajın tüm detayları…

Ufuk Bayraktar: Herkese güvenirim, hata yaparsa ben kaybetmem!

-"Güven Bana" filminin galasında bir araya geldik. Filmden bahsedeceğiz elbette ama öncesinde sorayım, heyecan durumunuz nedir?

Biraz evet. Bu filmin galasında özellikle bugüne özel bir tık daha farklı şeyler hissediyorum. Biz çekerken çok eğlendik, çok güldük ama çok değişik bir tip, o yüzden böyle bir merak var diyeyim ya da heyecan.

-Hayat verdiğiniz karakter şimdiye kadar sizi gördüklerimizden çok farklı. Sınırları aştınız diyebilir miyiz?

Sınırları aştık diyemem, o karakter öyle birisiydi, senaryoda öyle yazıyordu. Olması gereken o olduğu için öyle davrandık. En azından kendim öyle hissettim, öyle bir tip olduğuna inandım.

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Ufuk Bayraktar: Herkese güvenirim, hata yaparsa ben kaybetmem!

BU KARAKTER PSİKOLOJİMİ BOZDU

-Tarzı da çok farklı…

Tarzı filan yok ya ne tarzı? Bütün set boyunca psikolojimi bozdu (gülüyor). Biz insan olarak her şeye "Çeşit çeşit insan var" deriz ya. Bunu farklı algılıyorlar. Çeşit çeşit insan senin içinde var. Senin bunu fark etmen lazım. Biz çoğunu seçmiyoruz, aklımıza gelen düşünceleri kabul etmiyoruz ve "Hayır, bu ben değilim. Ben böyle davranmalıyım" deyip kendi oluşumumuzu büyüyerek, olgunlaşarak tamamlıyoruz. Bu tip, benim çocukluğumdan beri aklıma gelen şeyleri yapmak istemediğim kişi. Bastırdığım kişi aslında. Kabul etmeyeceğim, yapmayacağım ne kadar şey varsa tekrar geri çağırmak zorunda kaldım hepsini bu karakteri oynarken. O yüzden psikolojimi etkiledi. Çünkü bende şey yok, film bitti, bitmiş bitmiştir, rolde kalma durumuna kendi adıma inanmıyorum. Ama ben film başlamadan önce o kişi oluyorum. Film başlamadan önce ve bittiği ana kadar o kişi olarak yaşıyorum hayatımı.

-Bir projeye başlarken gelen karaktere bürünüp, proje bitene kadar o karakterde mi kalıyorsunuz?

Evet, o oluyorum.

-Eve gittiğinizde de mi?

Her yerde. Tabii ki milletin yanında o karakter gibi konuşmuyorum ama zihnimin içinde ve kalbimde hep onu düşünüyorum. Bittiğinde ben Ufuk olurum.

Ufuk Bayraktar: Herkese güvenirim, hata yaparsa ben kaybetmem!

-Senaryo geldiğinde neler hissettiniz?

Normalde böyle bir komedi alayım, okuyayım böyle bir şeyim yoktu. Senaryo geldi kahkaha attım okurken. İleride böyle bir komedi isteğim vardı ama şimdi değildi. "Dayı" var, "Dağ" var filan bunları yaparken araya böyle bir şey sokmak niyetim değildi ama "Nasip demek ki" dedim. O yüzden mutlu oldum ve yapmak istedim.

-Bol kahkaha atacağımız ve aksiyona doyacağımız bir film fragmandan gördüğüm kadarıyla. Karakterinizi ve filmin konusunu kısaca sizden bir dinlesek…

Bilinen komedi filmlerinin dışında bir film. Biraz daha sert ve karanlık bir tarafı da olan bir film. Durumlar komik, eğlenceli. Ekipte çok eğlendik hepimiz. Eğlenceliydi, ben çok mutlu oldum. Dramada oynuyorsun canın acıyor, komedide gülüyorsun sahneyi çektikten sonra. Dramada öyle bir şey yok ağabey. Her yerde ağlıyorsun. Bir de insan düşüncesiyle var ya… Kendimize yaptığımız zulme bakar mısın?

Ufuk Bayraktar: Herkese güvenirim, hata yaparsa ben kaybetmem!

-Komedi filmlerinin yeni aranan yüzleri olarak görür müyüz bundan sonra sizleri?

Ya senaryoya bağlı. Bu karakterin devamıyla alakalı bir şey olursa bu sorumluluğu aldığım için devam ederim. Ama onun haricinde şu an komedi çok düşünmüyorum. Arada yapacağım şeyler var, bir süreç var önümde. İlerisi için, 3-5 sene sonra görebiliriz. Niyetimiz de var, birlikte yapmak istediğimiz işler. Böyle bir köy komedisi filan kendim de yapmak istiyorum. Ama bu karakterin devamı olursa varım.

-Filmin adı da "Güven Bana"… Kolay güvenir misiniz merak ediyorum?

Güvenirim evet.

BİZİ BİZ YAPAN ALDIĞIMIZ YARALAR

-O zaman çok yara alırsınız…

Öyle Ufuk Bayraktar oldum ama. Yolda görüp insanlar seviyorsa onların hepsi aldığımız yaralardan dolayı. Bizi biz yapan aldığımız yaralar.

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