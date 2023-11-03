Ufuk Bayraktar: Herkese güvenirim, hata yaparsa ben kaybetmem!

-"Güven Bana" filminin galasında bir araya geldik. Filmden bahsedeceğiz elbette ama öncesinde sorayım, heyecan durumunuz nedir?

Biraz evet. Bu filmin galasında özellikle bugüne özel bir tık daha farklı şeyler hissediyorum. Biz çekerken çok eğlendik, çok güldük ama çok değişik bir tip, o yüzden böyle bir merak var diyeyim ya da heyecan.

-Hayat verdiğiniz karakter şimdiye kadar sizi gördüklerimizden çok farklı. Sınırları aştınız diyebilir miyiz?

Sınırları aştık diyemem, o karakter öyle birisiydi, senaryoda öyle yazıyordu. Olması gereken o olduğu için öyle davrandık. En azından kendim öyle hissettim, öyle bir tip olduğuna inandım.