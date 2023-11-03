Ufuk Bayraktar: Herkese güvenirim, hata yaparsa ben kaybetmem!

Selçuk Aydemir'in hem senaristliğini hem yönetmenliğini yaptığı; yapımını Aytaç Medya'nın, yapımcılığını ise Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un üstlendikleri 'Güven Bana' filmi, geçen günlerde sinemaseverlerle buluştu. Yılın en iddialı komedi filmlerinden biri olan Güven Bana'nın başrollerinden olan Ufuk Bayraktar, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programıma konuk oldu. Dayılarından aldıkları sahte para yüzünden başlarını belaya sokan iki kardeşin hikayesini anlatan filmin ana karakterlerinden olan Bayraktar; filme dair düşüncelerini, güven duygusunu ve oyunculuğa dair merak edilenlerini anlattı.