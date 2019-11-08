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  • Uğur Pektaş'ın eski halinden eser yok! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

'ın eski halinden eser yok! Uğur Pektaş ve eşi şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

Bir yarışma programı ünlü olan yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Daha sonra çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi. Yakışıklı oyuncu dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze özçelik ile Uğur Pektaş'ın diziden ayrılmalarından sonra hayatları bir anda değişti. Çift kendilerini maneviyata verdi. Değişimleri oldukça dikkat çeken Uğur Oektaş ve Gamze Özçelik çifti oğulları ile önceki hayatlarından çok farklı bir yaşam sürüyorlar. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın yardım çalışmaları büyük takdir topluyor. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 16:46
Uğur Pektaş'ın eski halinden eser yok! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

Bir yarışma programı ünlü olan yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Daha sonra çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi. Yakışıklı oyuncu dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze özçelik ile Uğur Pektaş'ın diziden ayrılmalarından sonra hayatları bir anda değişti. Çift kendilerini maneviyata verdi. Değişimleri oldukça dikkat çeken Uğur Oektaş ve Gamze Özçelik çifti oğulları ile önceki hayatlarından çok farklı bir yaşam sürüyorlar. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın yardım çalışmaları büyük takdir topluyor. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Uğur Pektaş'ın eski halinden eser yok! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

MANSUR ARK

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Uğur Pektaş'ın eski halinden eser yok! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...
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Uğur Pektaş'ın eski halinden eser yok! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...
Uğur Pektaş'ın eski halinden eser yok! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...
Uğur Pektaş'ın eski halinden eser yok! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

GÖKSEL

Uğur Pektaş'ın eski halinden eser yok! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...
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