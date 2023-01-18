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Haberler Galeri Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk fena yakalandı
Giriş Tarihi: 18.01.2023 06:12 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 06:14

Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk fena yakalandı

Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ögetürk, iddialara göre aynı akşam iki farklı zincir marketten alkollü içecek çalarken yakalandı. Suçunu kabul eden Utku Ögetürk, hırsızlık suçundan cezaevine gönderildi.

DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk fena yakalandı

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Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk fena yakalandı

MARKET GÖREVLİLERİ YAKALADI

Ögetürk, iddialara göre 11 Ocak gecesi lüks bir market zincirinden alkollü içecek alıp ödeme yapmadan ayrıldı.

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Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk fena yakalandı

Aynı akşam başka bir zincir markete giden işletmeci buradan çıkarken gizlediği alkol şişeleriyle suçüstü yakalandı.

Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk fena yakalandı

KABUL ETTİ 'PİŞMANIM' DEDİ

Polise teslim edilen Ögetürk, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk fena yakalandı

Savcılık tarafından ifadesi alınan genç adam, şişeleri çaldığını kabul edip pişman olduğunu ve marketlere ücreti ödeyebileceğini kaydetti.

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