Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk fena yakalandı

Giriş Tarihi: 18.01.2023 06:12 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 06:14

Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ögetürk, iddialara göre aynı akşam iki farklı zincir marketten alkollü içecek çalarken yakalandı. Suçunu kabul eden Utku Ögetürk, hırsızlık suçundan cezaevine gönderildi.