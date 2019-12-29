Ünlü kalp cerrahı Halit Yerebakan: İyi evlilik ömrü uzatır!

BAYRAĞI ZİRVEYE TAŞIYACAĞIM

Halit Yerebakan, bir doktor olarak hedefinin zirveye ulaşmak olduğunu söylüyor: "Benim hayatta bir hedefim, gelmek istediğim bir nokta var. Bu neden için çalışıyorum. Doktor olarak bir idealim var ve taşıdığım bayrağı zirveye dikmek istiyorum. Bunu yapabilmek için saygıda kusur etmiyorum, hiç kimsenin bugününe dününe bakmıyorum. Yarın da karşıma çıkabileceklerini düşünüyorum. Akademik kariyerim çok erken şekillendi. Bugün bir üniversite hastanesinin başhekimi oldum. Bunların hepsi kurguladığım hikâyemin temelleri..."

NEYİM VARSA HEPSİ EŞİMİNDİR

Esra Yerebakan kaleme, yazı yazmaya tutkuyla bağlı. Dünya hayatının bir yolculuk olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: "Kimseye zarar vermeden izler bırakmak, ne yaparsam en iyisini yapmak istiyorum. Yazmak çok önemli benim için..." Yazmak deyince Halit Bey eşinin mütevazı davrandığını ve çok iyi bir yazar olduğunu söylüyor: "Benim editörüm. Makalelerimi de çeviriyor. Programlarımın yapımcısı sayılır. Yayın haklarım onda. Bu dünyada neyim varsa hepsi onun üzerine. Bir telefon faturam dışında bir şey yok."

AŞK TILSIMINI KAYBETMEMEK LAZIM

- Kadınlarımız çocuktan sonra eşlerinin sadece çocuklara ilgi gösterdiğinden mustarip...

- H.Y: Burada kadın faktörü çok önemli. Bir karıkoca ilişkisine baktığımızda aslında bu aynı zamanda bir erkek-kadın ilişkisidir. Kadının da kendine bakması gerekiyor. Çocuk doğurmak kadınlar için büyük bir emek hatta vücutlarının değiştiği bir dönem. Bu dönemden sonra tekrar eski hallerine dönebilmek için kendilerine çok iyi bakmaları gerekiyor. Çünkü erkek aynı hayatına devam ediyor ama kadının doğumdan sonra aynı kilosuna dönebilmek için spor yapması lazım. "Doğumda 20 kilo aldım bu da kaldı ne yapayım" demek bir mazeret değil. Sadece fiziksel güzellik değildir ilişkileri güçlendirip devam ettiren ama bir motivasyon kaynağıdır. Erkeğin de kendisine dikkat etmesi gerekir. "Çocuğum oldu, çocuğa da bir yastık lazım" deyip karnında kocaman bir göbekle dolaşmamalı. Aralarındaki aşk tılsımını kaybetmemek lazım. Her iki tarafın da uğraşması gerekiyor.



- Baba olduktan sonra mesleğinize, hastalarınıza bakışınız değişti mi?

- H.Y: Değişmedi. Eşimle evlenirken de söyledim, "Hayatımda hastalarım ve mesleğim öncelliğimdir" diye. Çok güzel bir sözü vardır bir profesörün, "Bütün iyi cerrahlar ameliyat yaparlar ama daha iyi cerrahlar ne zaman ameliyat yapmaları gerektiğini bilirler. Fakat en iyileri ne zaman ameliyat yapmaları gerektiğini bilenlerdir." Dolayısıyla bizim hastalara bakışımız hep onların hayatını riske atmamak adına oldu. Benim için bir macera değil ameliyatlarım, bir hayat tarzı. Çocuklarıma, eşime aileme ne kadar dikkat ediyorsam hastalarıma da o kadar dikkat ediyorum.

2020'DE KEREVİZ SUYU İÇECEĞİZ

Halit Yerebakan yarından itibaren Sabah Gazetesi'nde 2020'nin sağlık trendleri üzerine bir yazı dizisine başlayacak. Bu yazı dizisinin içeriği hakkında bize kısaca bilgi verdi: "Aşağıdaki beş şeyi yapınca insanlar kendilerinin ne kadar yaşacaklarına karar veriyorlar. Kalan yüzde 30 ise genetik.