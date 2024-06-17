Giriş Tarihi: 17.06.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
13:28
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan Günaydın'a özel açıklamalar! "Bayramda denize-kuma değil, aileme koşarım!"
İstanbul'un en kozmopolit yerlerinden Mısır Çarşısı'ndayız. Çok sıcak ve kalabalık olmadan alışverişimizi yapalım istiyoruz. Ancak hangi dükkânın önüne gitsek anında kuyruk oluşuyor. Herkes fotoğraf çektirebilmek için yolumuz kesiyor. Bir kilo bir şey alacaksak bu da benden olsun deyip ikramda bulunuyor… Bize de buyurun diye yolumuz çevirenler 'çok seviyoruz' diye bağıranlar… Bu tatlı telaşı neden mi yaşıyoruz? Çünkü yanımda oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu var. Onu sosyal medyadan, diziden ve kapı baca yıkan gösterisinden tanıyanlar o kadar fazla ki… Hiç kimseyi kırmadan fotoğraf çektiriyor, herkesle muhabbet ediyor. Hatta bir teyzenin burnunu sıkarak sevdi. Brezilyalı bir hayranıyla fotoğraf çektirdi, Afyon'dan gelen aile için onu görmek bayram sürprizi oldu. O kadar candan içten. Onun bunca hayran kazandıran en büyük silah samimiyet… Ünlü gibi davranmıyor ve sevenleriyle sıcak ilişki kurarak bundan beslenmeyi tercih ediyor. Çektiği videolarla tanınıp, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle hayan kitlesini genişleten 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' adlı gösterisiyle milyonları güldüren Sakallıoğlu ile kariyer yolculuğunu, annesiyle ilişkisini, hedeflerini ve evliliğini konuştuk.