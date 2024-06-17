Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan Günaydın'a özel açıklamalar! "Bayramda denize-kuma değil, aileme koşarım!"

Yasemin hanım bayramları nasıl yaşıyorsunuz?

Bayramı tatil olarak görenlerden değiliz. Eski bayramlar hala var. Biz geldiğimiz yeri unutmuyoruz. Ailelerimize gidiyoruz. Büyüklerimizin ellerini öpüyoruz. Kalabalık sofralarda buluşuyoruz. Umarım bu bayram da kimsenin etini dolapta bekletmediği ihtiyaç sahiplerine verdiği güzel bir bayram olur.

Sofralar nasıl olur peki, neler yaparsınız?

Yapıp götürmeyi çok severim. Burakların ailesi etçi, biz sebzeciyiz. Ben hamur işi güzel yaparım. O yüzden bizde muhakkak kavurma ve börek olur. Kayınvalidem içli köfteyi çok güzel yapar. Geçen bayram hayatımda ilk defa baklava açtım, çok beğenmişlerdi. Böreklerim poğaçalarım da çok güzel olur. Mutfak benim içimdeki domestik kadını çok besliyor. Mutfağa girdiğimde komedyen olduğumu da ünlü olduğumu da unutuyorum. Mutfak benim için sıfırlanmak demek, terapi gibi.