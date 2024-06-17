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Haberler Galeri Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan Günaydın'a özel açıklamalar! "Bayramda denize-kuma değil, aileme koşarım!"
Giriş Tarihi: 17.06.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 13:28

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan Günaydın'a özel açıklamalar! "Bayramda denize-kuma değil, aileme koşarım!"

İstanbul'un en kozmopolit yerlerinden Mısır Çarşısı'ndayız. Çok sıcak ve kalabalık olmadan alışverişimizi yapalım istiyoruz. Ancak hangi dükkânın önüne gitsek anında kuyruk oluşuyor. Herkes fotoğraf çektirebilmek için yolumuz kesiyor. Bir kilo bir şey alacaksak bu da benden olsun deyip ikramda bulunuyor… Bize de buyurun diye yolumuz çevirenler 'çok seviyoruz' diye bağıranlar… Bu tatlı telaşı neden mi yaşıyoruz? Çünkü yanımda oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu var. Onu sosyal medyadan, diziden ve kapı baca yıkan gösterisinden tanıyanlar o kadar fazla ki… Hiç kimseyi kırmadan fotoğraf çektiriyor, herkesle muhabbet ediyor. Hatta bir teyzenin burnunu sıkarak sevdi. Brezilyalı bir hayranıyla fotoğraf çektirdi, Afyon'dan gelen aile için onu görmek bayram sürprizi oldu. O kadar candan içten. Onun bunca hayran kazandıran en büyük silah samimiyet… Ünlü gibi davranmıyor ve sevenleriyle sıcak ilişki kurarak bundan beslenmeyi tercih ediyor. Çektiği videolarla tanınıp, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle hayan kitlesini genişleten 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' adlı gösterisiyle milyonları güldüren Sakallıoğlu ile kariyer yolculuğunu, annesiyle ilişkisini, hedeflerini ve evliliğini konuştuk.

İLKER GEZİCİ
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu’ndan Günaydın’a özel açıklamalar! Bayramda denize-kuma değil, aileme koşarım!

Yasemin hanım bayramları nasıl yaşıyorsunuz?

Bayramı tatil olarak görenlerden değiliz. Eski bayramlar hala var. Biz geldiğimiz yeri unutmuyoruz. Ailelerimize gidiyoruz. Büyüklerimizin ellerini öpüyoruz. Kalabalık sofralarda buluşuyoruz. Umarım bu bayram da kimsenin etini dolapta bekletmediği ihtiyaç sahiplerine verdiği güzel bir bayram olur.

Sofralar nasıl olur peki, neler yaparsınız?

Yapıp götürmeyi çok severim. Burakların ailesi etçi, biz sebzeciyiz. Ben hamur işi güzel yaparım. O yüzden bizde muhakkak kavurma ve börek olur. Kayınvalidem içli köfteyi çok güzel yapar. Geçen bayram hayatımda ilk defa baklava açtım, çok beğenmişlerdi. Böreklerim poğaçalarım da çok güzel olur. Mutfak benim içimdeki domestik kadını çok besliyor. Mutfağa girdiğimde komedyen olduğumu da ünlü olduğumu da unutuyorum. Mutfak benim için sıfırlanmak demek, terapi gibi.

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu’ndan Günaydın’a özel açıklamalar! Bayramda denize-kuma değil, aileme koşarım!

Alışveriş yapmayı sever misiniz?

Eşim Burak benden daha çok sever. Genelde o yapar. 40 saat düşünür. İnce eleyip sık düşünür. Bir tuvalet kâğıdının önünde ne kadar durabilirsin biri bana anlatsın mesela.

Birlikte Mısır çarşısını gezerken kimseyi kırmadınız. Her isteyenle fotoğraf çektirdiniz. Ünlü gibi davranmadınız. O yüzden çok seviliyorsunuz belki de…

Ünlü olduğunda başarıyı devam ettirebilmenin tek yolu, ünlü olduğunu unutarak yaşamak. O zaman o gerçeklikten hiç uzaklaşmıyorsun. Ünlülük seni belli bir kalıba sokuyor. Biraz uyumlanarak biraz dışında kalarak o dengeyi koruduğunda hayatını sağlıklı bir yolda idame ettirebiliyorsun. Ünlülüğün getirdiği güzel şeyler kadar maalesef zorlayıcı kısımları da var.

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Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu’ndan Günaydın’a özel açıklamalar! Bayramda denize-kuma değil, aileme koşarım!

Siz hangi kısımları daha sık yaşıyorsunuz?

Ben güzel kısımlarını çok yaşıyorum. Şehir şehir geziyorum. Dünyada ne kadar doğal insan varsa hepsini bire bir görüyorum. O gerçeklikten hiç kopmuyorum. Çünkü sosyal medyaya baktığında, artık hiçbirimiz hayatımızı tam olduğu gibi yansıtmıyoruz, kendimizi göstermek istediğimiz halimizle oradayız. Bir şeyi bu kadar uzun sürer taklit edersen zamanla o senin gerçeğin oluyor. O yüzden ben Anadolu turnelerini çok seviyorum. O doğallığın içineyim. Kaldı ki ailem başlı başına çok doğal bir aile. Onlarla da çok grift bir ilişkim olduğu için onlar beni hiçbir zaman ünlü olarak görmüyor.

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu’ndan Günaydın’a özel açıklamalar! Bayramda denize-kuma değil, aileme koşarım!

Bir şey değişmedi mi peki ailenizle ilişkinizde?

Hiçbir şey değişmedi, sadece ailemin daha iyi şartlarda yaşamasına destek oluyorum. 4 yeğenim var benim. Psikoloğuma onlara çok yardımcı olmak istediğimi söylediğimde, 'size kim yardım etmişti?' diye sordu bana. Hakikaten hiç kimse yardım etmemişti bana. Ben o yokluğun içinde örnek alacak insan bile bulamazken kendine bir şey çıkarmaya başlıyorsun. Buna ihtiyaç duyuyorsun. Tüm icatlar ihtiyaçtan doğar. O yeğenlerimin de bir şeylere ihtiyaç duymasını istiyorum. Yine alışverişe çıkarıyorum ama aşırıya kaçırıyorlarsa anında ambargoyu koyuyorum. Çünkü benim mesleğim de tehlikeli bir meslek. Yarın ne olacağımız belli değil. O yüzden onların rahata alışmasını istemem.

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu’ndan Günaydın’a özel açıklamalar! Bayramda denize-kuma değil, aileme koşarım!

Psikoloğa gitmeye neden ihtiyaç duydunuz?

Hayatın kendisi bile bunu gerektiriyor. Seni herkes ilgilendirdiğinde seni her şey ilgilendirdiğinde tek başına bir bedenin içinde bütün dünyayı taşıyamıyorsun. Bunu aktaracağın bazen fikir danışacağın bir mentöre ihtiyaç duyuyorsun. O yüzden 1.5 senedir gidiyorum. Her terapi bir ders benim için. Kendimi öğreniyorum. Neye nasıl tepki veriyorum bunu öğreniyorum. Bu benim senaryolarıma da yansıdı. Artık daha iyi karakterler yazıyorum mesela. İletişimim kuvvetlendi. Bazı şeyleri kişisel algılamamaya başlıyorsun ve en büyük anahtar da bu. Bir söz var çok seviyorum. Kimse bana karşı değil, herkes kendinden yana diye. Herkesin kendinden yana olduğunu fark ettiğinde ona hak vermeye başlıyorsun

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