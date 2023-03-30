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Haberler Galeri Ünlü manken Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 30.03.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 08:16

Ünlü manken Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!

Deneyimli manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı buldu. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ilişkisini ilan etmişti. Çağla Şıkel, önceki gün avukat sevgilisi Nail Gönenli ile Etiler'deydi. Çocuklarının babası Emre Altuğ ile aralarında boşanma protokolü olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. İşte tüm detaylar…

Ünlü manken Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!

Çağla Şıkel, önceki gün avukat sevgilisi Nail Gönenli ile Etiler'deydi. Baş başa yemek yiyen çift, soruları yanıtladı.

Ünlü manken Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!

Gazetecilerin "Yıllardır sizin yanınızda kimseyi görmüyorduk, biz bile heyecan yaptık" sözlerine Şıkel, "Ben bu konuda hiç konuşmuyorum, sağ olun" şeklinde kibarca karşılık verdi.

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Ünlü manken Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!
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Ünlü manken Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!
Ünlü manken Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!

'BOŞANMA PROTOKOLÜ ŞEHİR EFSANESİ'

Çocuklarının babası Emre Altuğ ile aralarında boşanma protokolü olduğu iddialarıyla ilgili de, "Böyle bir şey olmadı. Şehir efsanesi ötesi bunlar" yorumunda bulundu.

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