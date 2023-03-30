Giriş Tarihi: 30.03.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 08:16

Ünlü manken Çağla Şıkel ile çocuklarının babası Emre Altuğ arasında boşanma protokolü var mı? Sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!

Deneyimli manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı buldu. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ilişkisini ilan etmişti. Çağla Şıkel, önceki gün avukat sevgilisi Nail Gönenli ile Etiler'deydi. Çocuklarının babası Emre Altuğ ile aralarında boşanma protokolü olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. İşte tüm detaylar…