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Haberler Galeri Ünlü modacı Ivana Sert’in yakışıklı oğlu Ateş üniversiteli oldu! “Kalbimin yarısı artık İsviçre’de…”
Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:42

Ünlü modacı Ivana Sert’in yakışıklı oğlu Ateş üniversiteli oldu! “Kalbimin yarısı artık İsviçre’de…”

44 yaşındaki modacı Ivana Sert, oğlu Ateş'i İsviçre'ye yolcu etti. Ivana Sert, sosyal medya hesabından oğluyla paylaşımlar yaptı. Karizmatik Ateş, tüm dikkatleri üzerine çekti. Ateş'in annesine olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sırp asıllı modacı Ivana Sert, 2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile dünyaevine girmişti. Ivana Sert'in oğlu Kayon Ateş Sert 2006 yılında doğdu. 2 yıl süren davanın ardından 2013 yılında boşanan Ivana Sert ile Yurdal Sert o dönem gündemden düşmüyordu. 44 yaşındaki Ivana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert yakışıklı bir delikanlı oldu. O şimdi üniversiteli bir genç.

Ünlü modacı Ivana Sert’in yakışıklı oğlu Ateş üniversiteli oldu! Kalbimin yarısı artık İsviçre’de…

Ivana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert büyüdü üniversiteli oldu. Ivana Sert, oğlu Ateş'i İsviçre'ye yolladı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu oğluyla paylaşımlar yaptı...

Ünlü modacı Ivana Sert’in yakışıklı oğlu Ateş üniversiteli oldu! Kalbimin yarısı artık İsviçre’de…

İvana Sert ve Yurdal Sert, 2004 yılında dünyaevine girmişti. Bu evlilikten 2006'da Kayon Ateş adında bir çocukları dünyaya gelen ikili, 2013'te boşanmıştı. Şimdilerde lise son sınıfta eğitimini devam ettiren Kayon Ateş Sert, 17 yaşında oldu.

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Ünlü modacı Ivana Sert’in yakışıklı oğlu Ateş üniversiteli oldu! Kalbimin yarısı artık İsviçre’de…

"OYUNCULUĞU ÇOK SEVİYORUM"

Kayon Ateş, gelecek planları arasında oyunculuk olduğunu söylemişti. Sarı saçları ve renkli gözüyle Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilen Kayon Ateş, "İsviçre'ye gidip turizm okumayı planlıyorum.

Ünlü modacı Ivana Sert’in yakışıklı oğlu Ateş üniversiteli oldu! Kalbimin yarısı artık İsviçre’de…

Babam otelci ve ben de aile işini büyütmeyi planlıyorum. Oyunculuğu da çok seviyorum. Babam kararlarıma pek karışmıyor, annem beni bu konuda hep teşvik ediyor.

Ünlü modacı Ivana Sert’in yakışıklı oğlu Ateş üniversiteli oldu! Kalbimin yarısı artık İsviçre’de…

Oyunculuk eğitimi almayı istiyorum. Oyunculuk eğitimi ekranlarda olmanın yanı sıra insanlara nasıl davranman gerektiğini çok iyi öğreten bir şey. O yüzden oyunculuk eğitiminin yararlı olacağını düşünüyorum" demişti.

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