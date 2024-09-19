Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
10:42
Ünlü modacı Ivana Sert’in yakışıklı oğlu Ateş üniversiteli oldu! “Kalbimin yarısı artık İsviçre’de…”
44 yaşındaki modacı Ivana Sert, oğlu Ateş'i İsviçre'ye yolcu etti. Ivana Sert, sosyal medya hesabından oğluyla paylaşımlar yaptı. Karizmatik Ateş, tüm dikkatleri üzerine çekti. Ateş'in annesine olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sırp asıllı modacı Ivana Sert, 2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile dünyaevine girmişti. Ivana Sert'in oğlu Kayon Ateş Sert 2006 yılında doğdu. 2 yıl süren davanın ardından 2013 yılında boşanan Ivana Sert ile Yurdal Sert o dönem gündemden düşmüyordu. 44 yaşındaki Ivana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert yakışıklı bir delikanlı oldu. O şimdi üniversiteli bir genç.