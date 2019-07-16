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  • Ünlü model Aslıhan Karalar kaslı vücudu ile olay oldu! İşte spor yaparak fit kalan ünlü isimler...

Ünlü model kaslı vücudu ile olay oldu! İşte ...

Podyumdan sahneye, beyaz perdeden televizyon ekranlarına birçok yerde karşımıza çıkan ünlü isimlerin her zaman bakımlı ve güzel görünmeleri gerekiyor. Yıllar geçsede değişmeyen vücutlarıyla dikkat çeken birçok ünlünün sırrı aksatmadan yaptıkları spor ve sağlıklı beslenme. Son dönemde hızla yayılan hatta moda haline gelen spor salonu pozları ise hangi ünlünün hangi sporu yaptığını gözler önüne seriyor. Paylaşımlarına bakılırsa sanat camiasının bayanlarının özellikle plates tutkunu olduklarını söylemek çok da zor olmuyor. of Turkey 2017 ve 2017 ünvanlarını taşıyan da bunlardan biri. Güzel model Aslıhan Karalar sık sık yaptığı paylaşımlarla fit vücüdunun sırrını gözler önüne seriyor. 1999 doğumlu olan Aslıhan Karalar Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla oldukça gündemde kalmıştı. Sosyal medyada 200 bine yakın takipçisi olan ile dikkat çekiyor. İşte Aslıhan Karalar'ın beğeni yağmuruna tutulan spor paylaşımları ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 12:11
Ünlü model Aslıhan Karalar kaslı vücudu ile olay oldu! İşte spor yaparak fit kalan ünlü isimler...

Ünlü isimlerin uğraştığı spor dalları ve ter dökerken çekilmiş fotoğrafları son dönemin en çok beğeni alan paylaşımlarından oluyor. Ünlüleri görmeye alışık olduğumuz hallerinden çok farklı olan spor fotoğrafları sosyal medyada da çok seviliyor. Adeta bir moda gibi hızla yayılan bu akıma uyan ünlü isimleri sizler için derledik. Bu isimlerden biri de ünlü model . Ünlü model Aslıhan Karalar güzel fiziğini borçlu olduğu sporu hayatının bir parçası yapmış. Paylaşımlarında sık sık yer verdiği spor fotoğraflarıyla dikkat çeken Aslıhan Karalar'a takipçilerinden de çok güzel yorumlar geliyor. İşte Aslıhan Karalar ve onun gibi adeta spor salonundan çıkmayan ünlü isimlerin spor yaparken ki halleri...

Ünlü model Aslıhan Karalar kaslı vücudu ile olay oldu! İşte spor yaparak fit kalan ünlü isimler...

ŞEYDA COŞKUN

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Ünlü model Aslıhan Karalar kaslı vücudu ile olay oldu! İşte spor yaparak fit kalan ünlü isimler...

ŞEYDA COŞKUN

Ünlü model Aslıhan Karalar kaslı vücudu ile olay oldu! İşte spor yaparak fit kalan ünlü isimler...

ŞEYDA COŞKUN

Ünlü model Aslıhan Karalar kaslı vücudu ile olay oldu! İşte spor yaparak fit kalan ünlü isimler...

ŞEYDA COŞKUN

Ünlü model Aslıhan Karalar kaslı vücudu ile olay oldu! İşte spor yaparak fit kalan ünlü isimler...

BİRİCİK SUDEN

Ünlü model Aslıhan Karalar kaslı vücudu ile olay oldu! İşte spor yaparak fit kalan ünlü isimler...

BİRİCİK SUDEN

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