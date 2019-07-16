Ünlü model Aslıhan Karalar kaslı vücudu ile olay oldu! İşte spor yaparak fit kalan ünlü isimler...

Ünlü isimlerin uğraştığı spor dalları ve ter dökerken çekilmiş fotoğrafları son dönemin en çok beğeni alan paylaşımlarından oluyor. Ünlüleri görmeye alışık olduğumuz hallerinden çok farklı olan spor fotoğrafları sosyal medyada da çok seviliyor. Adeta bir moda gibi hızla yayılan bu akıma uyan ünlü isimleri sizler için derledik. Bu isimlerden biri de ünlü model Aslıhan Karalar. Ünlü model Aslıhan Karalar güzel fiziğini borçlu olduğu sporu hayatının bir parçası yapmış. Paylaşımlarında sık sık yer verdiği spor fotoğraflarıyla dikkat çeken Aslıhan Karalar'a takipçilerinden de çok güzel yorumlar geliyor. İşte Aslıhan Karalar ve onun gibi adeta spor salonundan çıkmayan ünlü isimlerin spor yaparken ki halleri...