Ünlü model Aslıhan Karalar kaslı vücudu ile olay oldu! İşte spor yaparak fit kalan ünlü isimler...

Podyumdan sahneye, beyaz perdeden televizyon ekranlarına birçok yerde karşımıza çıkan ünlü isimlerin her zaman bakımlı ve güzel görünmeleri gerekiyor. Yıllar geçsede değişmeyen vücutlarıyla dikkat çeken birçok ünlünün sırrı aksatmadan yaptıkları spor ve sağlıklı beslenme. Son dönemde hızla yayılan hatta moda haline gelen spor salonu pozları ise hangi ünlünün hangi sporu yaptığını gözler önüne seriyor. Paylaşımlarına bakılırsa sanat camiasının bayanlarının özellikle plates tutkunu olduklarını söylemek çok da zor olmuyor. Best Model of Turkey 2017 ve Best Model of The World 2017 ünvanlarını taşıyan Aslıhan Karalar da bunlardan biri. Güzel model Aslıhan Karalar sık sık yaptığı paylaşımlarla fit vücüdunun sırrını gözler önüne seriyor. 1999 doğumlu olan Aslıhan Karalar Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla oldukça gündemde kalmıştı. Sosyal medyada 200 bine yakın takipçisi olan Aslıhan Karalar kaslı vücudu ile dikkat çekiyor. İşte Aslıhan Karalar'ın beğeni yağmuruna tutulan spor paylaşımları ve sizin için derlediğimiz ünlülerin spor yaparken paylaştıkları fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 16.07.2019
12:34
Güncelleme Tarihi: 03.08.2019
12:11