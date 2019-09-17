Ünlü model Kendall Jenner değişimi ile hayranlarını şoka uğrattı! Kendall Jenner sarışın oldu...

Kardashian - Jenner ailesinin model olan ismi Kendall Jenner bir süredir ortalıklarda gözükmüyordu. Ünlü manken Kendall Jenner'ın bu kayıp hallerinin meğer yeni imajı ile alakası varmış. Değişimi ile hayranlarını ikiye bölen Kendall Jenner sarışın oldu. Siyah saçlarıyla oldukça beğenilen güzel manken Kendall Jenner'ın bu değişimine 'Cesaretine hayran kaldık' yorumları yapıldı. Kendall Jenner'ın yeni saçları çoğu hayranı tarafından beğenilirken güzel modele bu renk saçı yakıştıramayan hayranları ise Kendall'ın tekrar esmer olmasını istedi. İşte Kendall Jenner'ın yeni imajı... Kardashian - Jenner ailesinin model olan ismi Kendall Jenner bir süredir ortalıklarda gözükmüyordu. Ünlü manken Kendall Jenner'ın bu kayıp hallerinin meğer yeni imajı ile alakası varmış. Değişimi ile hayranlarını ikiye bölen Kendall Jenner sarışın oldu. Siyah saçlarıyla oldukça beğenilen güzel manken Kendall Jenner'ın bu değişimine 'Cesaretine hayran kaldık' yorumları yapıldı. Kendall Jenner'ın yeni saçları çoğu hayranı tarafından beğenilirken güzel modele bu renk saçı yakıştıramayan hayranları ise Kendall'ın tekrar esmer olmasını istedi. İşte Kendall Jenner'ın yeni imajı... New York Moda Haftası'ndaki yokluğu merak konusu olan Kendall Jenner Londra'da ortaya çıktı... Londra Moda Haftası'nda podyumda meslektaşları Bella ve Gigi Hadid'le birlikte yürüyen Kendall'ın neden ortalarda görünmediği de böylelikle ortaya çıkmış oldu. İmajında büyük bir değişiklik yapan ve sarışın olarak karşımıza çıkan Jenner yeni görüntüsünü de bu defileyle birlikte görücüye çıkarmış oldu.