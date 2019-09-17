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  • Ünlü model Kendall Jenner değişimi ile hayranlarını şoka uğrattı! Kendall Jenner sarışın oldu...

değişimi ile hayranlarını şoka uğrattı! ...

Kardashian - Jenner ailesinin model olan ismi bir süredir ortalıklarda gözükmüyordu. Kendall Jenner'ın bu kayıp hallerinin meğer ile alakası varmış. Değişimi ile hayranlarını ikiye bölen . Siyah saçlarıyla oldukça beğenilen güzel manken Kendall Jenner'ın bu değişimine "Cesaretine hayran kaldık" yorumları yapıldı. çoğu hayranı tarafından beğenilirken güzel modele bu renk saçı yakıştıramayan hayranları ise Kendall'ın tekrar esmer olmasını istedi. İşte ...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 16:55
Ünlü model Kendall Jenner değişimi ile hayranlarını şoka uğrattı! Kendall Jenner sarışın oldu...

Kardashian - Jenner ailesinin model olan ismi bir süredir ortalıklarda gözükmüyordu. Kendall Jenner'ın bu kayıp hallerinin meğer ile alakası varmış. Değişimi ile hayranlarını ikiye bölen . Siyah saçlarıyla oldukça beğenilen güzel manken Kendall Jenner'ın bu değişimine "Cesaretine hayran kaldık" yorumları yapıldı. çoğu hayranı tarafından beğenilirken güzel modele bu renk saçı yakıştıramayan hayranları ise Kendall'ın tekrar esmer olmasını istedi. İşte ...

Ünlü model Kendall Jenner değişimi ile hayranlarını şoka uğrattı! Kendall Jenner sarışın oldu...

New York Moda Haftası'ndaki yokluğu merak konusu olan Londra'da ortaya çıktı...

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Ünlü model Kendall Jenner değişimi ile hayranlarını şoka uğrattı! Kendall Jenner sarışın oldu...

Londra Moda Haftası'nda podyumda meslektaşları Bella ve Gigi Hadid'le birlikte yürüyen Kendall'ın neden ortalarda görünmediği de böylelikle ortaya çıkmış oldu.

Ünlü model Kendall Jenner değişimi ile hayranlarını şoka uğrattı! Kendall Jenner sarışın oldu...

İmajında büyük bir değişiklik yapan ve sarışın olarak karşımıza çıkan Jenner yeni görüntüsünü de bu defileyle birlikte görücüye çıkarmış oldu.

Ünlü model Kendall Jenner değişimi ile hayranlarını şoka uğrattı! Kendall Jenner sarışın oldu...
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Ünlü model Kendall Jenner değişimi ile hayranlarını şoka uğrattı! Kendall Jenner sarışın oldu...
Ünlü model Kendall Jenner değişimi ile hayranlarını şoka uğrattı! Kendall Jenner sarışın oldu...
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