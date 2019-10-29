Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter annesinin boyuna yetişti... İşte Arzu Yanardağ'ın güzeller güzeli kızı...

Babası tiyatrocu Ferruh Yanardağ gibi oyuncu olmayı kafasına küçük yaşta koyan Arzu Yanardağ liseyi bitirdikten sonra mankenlik ajanslarında çalışmaya başladı. Bir yıl sonra ise, Türkiye'nin sayılı modellik ajanslarından Başak Görsoy Mankenlik ve Fotomodellik Ajansına geçti.Ajans çalışmalarına devam ederken, 1997 yılında Emrah'ın da başrol oyuncusu olduğu Unutabilsem adlı dizide başrol olarak televizyon kariyerine başladı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde izlediğimiz Arzu Yanardağ çeşitli tiyatro oyunlarında da oyunculuğunu konuşturdu. Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ 2006 yılında, reklamcı Ali Serter ile evlendi. Evlendiğinde 4.5 aylık hamile olan Yanardağ kızına Alara Maya adını verdi. Kızının doğumundan 3 ay sonra boşanma kararı aldı. "Bana değil dergilerdeki Arzu Yanardağ'a aşık olmuş" dediği eşinden anlaşmalı olarak ayrıldı. Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile evliliğinden olan kızı Alara Maya Serter şimdilerde genç bir kız. Alara Maya Serter annesi Arzu Yanardağ ile sık sık davetlere katılıyor. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan anne kızın fotoğraflarına beğeni yağıyor. Güzelliğini annesinden aldığı konuşulan Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter internette de oldukça merak ediliyor. İşte güzel oyuncu Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...