Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor”

MİLYAR DOLARLIK MİRAS ŞİKÂYET KONUSU OLDU

Aile içerisinde görülen davalara bir yenisi daha eklendi. Oyuncu ve modellik yapan Yasemin Kozanoğlu Avukatı Sinan Civriz aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir dilekçe sunarak Neslihan Kozanoğlu'nun babasına ait paraları kendi üzerine geçirerek yurtdışına kaçırdığını ve kara para aklama faaliyeti yürüttüğünü belirterek suç duyurusunda bulundu.