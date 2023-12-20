Giriş Tarihi: 20.12.2023 10:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
10:58
Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor”
İş adamı Ahmet Kozanoğlu'nun oyuncu ve model kızı Yasemin Kozanoğlu babasının vefatının ardından üvey annesi Neslihan Kozanoğlu'nun babasına ait 35 milyon dolar ve gayrimenkulleri yurtdışına kaçırarak kara para akladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda babasına ait Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan bankalarda da yüklü miktarda para olduğunu söyleyen Yasemin Kozanoğlu, üvey annesinin kara para faaliyetlerini 3 ülkede bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti.