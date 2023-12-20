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Haberler Galeri Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor”
Giriş Tarihi: 20.12.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 10:58

Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor”

İş adamı Ahmet Kozanoğlu'nun oyuncu ve model kızı Yasemin Kozanoğlu babasının vefatının ardından üvey annesi Neslihan Kozanoğlu'nun babasına ait 35 milyon dolar ve gayrimenkulleri yurtdışına kaçırarak kara para akladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda babasına ait Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan bankalarda da yüklü miktarda para olduğunu söyleyen Yasemin Kozanoğlu, üvey annesinin kara para faaliyetlerini 3 ülkede bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti.

ATAKAN IRMAK
Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor”

İş adamı Ahmet Kozanoğlu'nun oyuncu ve model kızı Yasemin Kozanoğlu babasının vefatının ardından üvey annesi Neslihan Kozanoğlu'nun babasına ait 35 milyon dolar ve gayrimenkulleri yurtdışına kaçırarak kara para akladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor”

Ahmet Kozanoğlu 2019'da vefat ettiğinde tüm mirasına üçüncü eşi Neslihan Kozanoğlu sahip çıkmıştı. Ahmet Kozanoğlu'nun çocukları ise bu durumu itiraz edip, dava açmışlardı.

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Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor”

MİLYAR DOLARLIK MİRAS ŞİKÂYET KONUSU OLDU
Aile içerisinde görülen davalara bir yenisi daha eklendi. Oyuncu ve modellik yapan Yasemin Kozanoğlu Avukatı Sinan Civriz aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir dilekçe sunarak Neslihan Kozanoğlu'nun babasına ait paraları kendi üzerine geçirerek yurtdışına kaçırdığını ve kara para aklama faaliyeti yürüttüğünü belirterek suç duyurusunda bulundu.

Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor”

Şikâyet dilekçesinde 2019 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kozanoğlu'nun 1983 yılında el konulan bankasında 1,2 milyar dolar mevduat, 12 adet şirket ve şirket içerisinde 25 milyon dolar paranın bulunduğuna dikkat çekildi.

Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor”

KARA PARA İDDİASI ARAŞTIRILACAK
Neslihan Kozanoğlu'nun babasının 3'üncü eşi olduğu belirtilen şikâyet dilekçesinde ünlü oyuncu üvey annesinin mal varlığının bulunmadığını, babasından kalan milyar dolarların kendilerinden gizlenerek Neslihan Kozanoğlu tarafından hukuka aykırı bir şekilde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda'da bulunan şirketler üzerine aktarılarak kara para aklama faaliyeti yürütüldüğüne dikkat çekildi.

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